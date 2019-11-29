Представители Зеленского пожаловались в Apple на обозначение Крыма российским

Киев, 29 ноября. Номинальное представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило жалобу в Apple. Ранее американская компания в мобильном приложении обозначила российскую принадлежность Крыма.

Представители украинского президента отметили, что будут продолжать реагировать на неправильное, с их точки зрения, обозначение юрисдикции на полуострове.

«За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям», — цитирует заявление представительства, размещенное в Facebook, РИА Новости.

Напомним, что глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев провел встречу с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной. По итогам была достигнута договоренность об устранении ошибки в приложении «Погода». Если ранее государственная принадлежность крымских населенных пунктов не указывалась в сервисе, то теперь они обозначаются как российские. После этого посольство Украины в США выразило протест американской компании.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после госпереворота на Украине. Республика отказалась признавать легитимность новых киевских властей и провела референдум, по итогам крымчане единогласно выступили за то, чтобы выйти из состава этой страны. Киев однако считает волеизъявление народа незаконным, итоги плебисцита не признает и требует продлевать антироссийские санкции.