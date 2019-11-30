Сирия, 30 ноября. Курдские радикалы столкнулись с протестами беженцев в лагере «Аль-Ариша» в Хасаке. Международная коалиция продолжила стягивать силы на восток Дейр-эз-Зора. SDF**** возобновили незаконные задержания жителей в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции «ан-Нусры»*** в Западном Идлибе; обнаружили заминированный автомобиль в городе Айн-Исса в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под обстрелом армии САР в Восточном Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подверглись ответным обстрелам турецких ВС на севере Ракки; проводят рейды на востоке Дейр-эз-Зора; столкнулись с протестами населения в лагере «Аль-Ариша» в Хасаке; подозреваются в организации взрыва в Африне; возобновили незаконные аресты в Ракке; самовольно снесли дом сирийцев в городе Камышлы в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими боевиками на северо-востоке Алеппо.

Великобритания: направила военный конвой к штабу США в районе месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: задействовала авиацию над оккупированными SDF районами Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На линии соприкосновения сил протурецких формирований и курдских радикалов продолжились вооруженные столкновения. Как передавал военный источник в Twitter (RadioAlKul), противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Умм аль-Джулуд, Ялашлы и Араб Хасан северо-западнее Манбиджа. До сих пор не была опубликована информация о потерях сторон в живой силе или технике.

Новый взрыв произошел в городе Африн. Twitter-канал (Ahmad1618A) сообщал о том, что в результате детонации заминированного автомобиля пострадали несколько гражданских лиц. Его предполагаемыми организаторами считаются курдские боевики, действующие в составе «спящих ячеек», принцип функционирования которых был перенят у «Исламского государства»1.

Новая гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла в Алеппо. Наборами с продовольствием были обеспечены 350 семей из населенного пункта Бустан аль-Каср, об освобождении которого стало известно в декабре 2016 года.

К вечеру возобновились перестрелки в Западном Алеппо. Медиапортал Baladi-News передавал, что в ответ на провокационные удары радикалов Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укреплениям исламистов на подступах к населенному пункту Анджара.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Дейр-эз-Зор прибыл британский военный конвой из Хасаки. Агентство новостей Al Masdar News сообщало о том, что несколько бронемашин Соединенного Королевства проследовали в направлении нефтяного поля Аль-Омар на востоке от Меядина, недалеко от которого находится один из военных объектов Вашингтона. Военные эксперты уверены, что целью передислокации подкреплений международной коалиции в этот район является стремление упрочить контроль над месторождениями, дабы продолжить вести контрабандную добычу сырья.

После полудня на левом берегу реки Евфрат прошли обыски «Демократических сил Сирии» (SDF) и западного альянса. Интернет-портал Difesa & Sicurezza передавал, что рейды состоялись в городах Аль-Бусейра, Дибан и Шхиль. Кроме того, над зонами контроля SDF были замечены военные самолеты коалиции. Информагентство Al Nour сообщало, что в ходе обследования территорий провинции был застрелен один из мирных жителей.

В сельскохозяйственном районе вблизи города Аль-Хаваидж было обнаружено взрывное устройство, которое, вероятно, было заложено еще во время оккупации ИГИЛ1. К счастью, СВУ удалось обезвредить.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня в южной части региона отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламских бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1. Военный источник в сети Twitter (anasanas84) передавал, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабкой армии (САА) вели огонь по позициям исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Хиш, Тахтая, Дейр Аль-Гарби и Катра. Поддержку им оказывали российские ВКС, точечные авиаудары которых пришлись по укрепрайонам боевиков на окраине Кафр-Набаля.

Кроме того, возобновилось вооруженное противостояние в западной части региона недалеко от границы с Хамой и Латакией. По данным Telegram-канала (NovostiDamask), артобстрелам сил САР подверглись опорные пункты джихадистов неподалеку от Джиср аш-Шугура и населенных пунктов Бдама и Шейх Идрис. Во второй половине дня к разведывательным вылетам в данном районе приступили ВКС России.

Провинция Ракка

На севере Ракки накануне вновь наблюдались перестрелки между турецкими войсками и курдскими бандгруппами. Новостное агентство North Press Agency передавало, что под ударом оказались зоны дислокации Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях поселений Дибис и Хошан, находящихся в районе трассы М-4. ВС Турции задействовали свои подразделения, базирующиеся в районе города Акчакале в провинции Шанлыурфа. Кроме того, над занимаемыми YPG районами были замечены турецкие беспилотники.

Между тем части Сирийской арабской армии (САА) обследовали территорию города Айн-Исса. Информационный портал SANA News сообщал о том, что в результате операции по зачистке местности был найден заминированный автомобиль. Предполагается, что установкой СВУ занимались курдские боевики, в оккупации которых ранее находились данные территории.

В провинции возобновились незаконные аресты гражданских лиц. Агентство новостей Al Nour сообщало, что три молодых человека были задержаны в районе административного центра провинции. Двоим из них было предъявлено обвинение в связях с протурецкими силами. По сведениям военного источника в сети Twitter (Raqqa_SL), еще один сириец является гражданским активистом.

Провинция Хасака

В лагере для беженцев «Аль-Ариша», расположенном на оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях, прошли демонстрации, участники которых требовали от курдских радикалов улучшения условий жизни в пункте временного размещения. Новостное агентство Al Nour сообщало, что в митинге приняли участие десятки семей сирийцев.

Поступали данные о том, что курдские радикалы самовольно конфисковали дом у одного из мирных жителей в городе Камышлы. Заявив об отсутствии разрешения на строительство, курдская администрация распорядилась о выселении гражданских лиц и сносе жилого дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.