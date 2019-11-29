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Путин проведет серию совещаний по развитию ВМФ РФ в начале декабря

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Путин проведет серию совещаний по развитию ВМФ РФ в начале декабря

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин со 2 декабря начнет серию совещаний, в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент планирует провести серию таких совещаний», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Песков также добавил, что совещания по развитию ВМФ РФ традиционно пройдут в Сочи.

Стоит отметить, что глава Владимир Путин дважды в год проводит серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса РФ. В мае 2019 года российский лидер изменил формат этих мероприятий. Теперь перед совещаниями глава государства посещает предприятия оборонно-промышленного комплекса России. По его словам, данная практика позволяет получить более полную информацию об оснащении армии и флота по отдельным направлениям.

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Источник: ТАСС
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