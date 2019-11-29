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Новак отреагировал на предложение «Нафтогаза» отдать долг газом

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Новак отреагировал на предложение «Нафтогаза» отдать долг газом

Малабо, 29 ноября. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что вопрос задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» украинская и российская компании должны решить между собой. Об этом он сообщил на полях Форума стран — экспортеров газа в Экваториальной Гвинее.

Новак констатировал, что решение вопроса о задолженности — «одна из важнейших составляющих» переговоров по газовому соглашению между Россией и Украиной.

«Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить, — приводит слова российского министра РИА Новости. — Это договорятся между собой компании в первую очередь».

Ранее директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» оплатить газом долг, возникший после решения Стокгольмского арбитража.

Новак отреагировал на предложение «Нафтогаза» отдать долг газом

В пятницу украинская газовая компания подала ходатайство в рижский суд по вопросу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Шведский суд на этой неделе окончательно отклонил претензии российской стороны к решению арбитража. Сумма долга «Газпрома», включая проценты, составила около трех миллиардов долларов.

Украинцы требуют от «Газпрома» выплатить долг и добиваются ареста активов российской компании за рубежом. В связи с этим «Газпром» отказался от размещения ценных бумаг в Европе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Россия и Украина ищут решение газового вопроса.

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Источник: РИА Новости
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