Сирия, 29 ноября. Почти 700 сирийцев вернулись в САР за последние сутки. В сельскохозяйственном районе недалеко от города Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре было найдено СВУ. Возобновились стычки САА и боевиков на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов на западе Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: демонтировали СВУ, найденное фермерами у города Аль-Хаваидж на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: отразили атаку курдских боевиков на северо-востоке Алеппо.

Провинция Алеппо

Появилась информация о последствиях взрыва в городе Африн в Северо-западном Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Ahmad1618A), сработало СВУ, которое было заложено в одном из автомобилей, припаркованных в квартале Найруз. Инцидент привел к ранению нескольких местных жителей. Более подробные сведения пока уточняются. Напомним, в минировании транспортного средства подозреваются курдские радикалы.

Тем временем возобновились взаимные обстрелы на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что правительственные войска нанесли удары по позициям исламистов группировки «Джебхат ан-Нусра»1*** или выступающих на ее стороне бандформирований в районе населенного пункта Анджара.

Стали известны подробности столкновений в районе Манбиджа, о начале которых сообщалось в первой половине дня. По данным интернет-портала Aleppo Media Center, протурецким отрядам удалось отбить атаку курдских боевиков в районе деревни Ялашлы. О потерях сторон в живой силе или военной технике все еще ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Deirez Zor 24 сообщает о том, что на оккупированных проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях Дейр-эз-Зора продолжают обнаруживаться следы военного присутствия террористов «Исламского государства»1. Группа фермеров из города Аль-Хаваидж наткнулась на бомбу в одном из сельскохозяйственных районов провинции. К счастью, ее удалось благополучно демонтировать. Отмечается, что после инцидента курдские боевики установили на окраинах населенного пункта несколько блокпостов, а также провели обыски. Тем не менее местные активисты полагают, что взрывное устройство было заложено джихадистами еще во время оккупации города. Как известно, курдские радикалы как правило пренебрегают разминированием захваченных территорий.

Провинция Даръа

Были опубликованы новые данные о числе перемещенных лиц, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних государств за последние сутки. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, 209 человек прибыли из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 475 сирийцев пересекли границу с Иорданией в районе пограничного перехода «Насиб». Напомним, ежедневно в САР прибывают сотни гражданских лиц. Как известно, поток беженцев заметно увеличился после того, как была зачищена территория юго-западной Сирии, в частности, провинций Даръа, Дамаск и Эль-Кунейтра. Напомним, Даръа и Эль-Кунейтра были освобождены в ходе операции «Базальт» летом прошлого года, тогда как Дамаск боевики покинули еще в мае 2018-го.

Провинция Идлиб

ВКС России активизировали боевые вылеты в южных районах Идлиба. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (anasanas84), российские военные самолеты наносят удары по фортификационным сооружениям джихадистов в районе города Маарет ан-Нуман. Сведения о результатах проведенной операции в данный момент формируются.

Между тем Центр по примирению враждующих сторон обнародовал информацию о количестве нарушений режима прекращения огня, действующего на границах «Большого Идлиба». Так, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии был зафиксирован 21 факт стрельбы, которые произошли в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Таким образом, джихадисты продолжают провоцировать боевые действия в демилитаризованной зоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.