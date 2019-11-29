Более 300 млн рублей ушло на новогоднее оформление Петербурга. ФАН-ТВ 

В Северной столице началось подключение новогодних украшений к электроснабжению. До 20 декабря СПб ГБУ «Ленсвет» запланировал организовать свыше 2,5 тысяч точек подключений смонтированных праздничных конструкций.

Работы ведутся поэтапно, бригады трудятся в круглосуточном режиме. Первые в подключении украшений — объекты Адмиралтейского района.

Подключение будет проходить в три этапа. Уже 1 декабря в полной мере должен засиять Невский проспект. Следующие два этапа пройдут 10 и 20 декабря. По словам специалистов, около 80% — это прошлогодние украшения, однако, закупили и новые. Лампы накаливания в городе больше не используются, их целиком заменили светодиоды, что позволило сократить энергопотребление на 3 МВт.

«В целом концепция новогодних украшений остается прежней, она сопоставима с концепцией прошлого года, но появятся и новинки. Современные новогодние украшения практически все реализованы на светодиодах. Потребление минимального из возможного, и каждое украшение само по себе потребляет немного электроэнергии: от 40 Вт и выше. Но в целом по городу, даже для меня удивительно, получается мощность около 2 МВт. Это примерно, как 200 тысяч чайников», — поделился Виталий Смирнов, главный инженер, заместитель директора СПб ГБУ «Ленсвет».

«Принцип ротации помогает нам, по крайней мере, считать в каких-то районах программу новой. Поэтому с точки зрения оборудования — это 80%, а с точки зрения новизны программы, наверное, мы обновляем ее каждый год процентов на 50. В этом году будет новый Володарский мост, в этом году будет новым Пискаревский проспект, Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, Северная площадь, Большая морская улица. На новое оформление мы тратим порядка 50–60 млн в этом году», — говорит Николай Попченков, заместитель директора «Городского центра рекламы и праздничного оформления».

В общей сложности около 315 млн рублей было потрачено за прошлые новогодние праздники, в этом году затраты увеличили на 7%. Обновлять программу удается не только с помощью ротации светового оборудования, но и с помощью изменения световых режимов. Украшения будут радовать петербуржцев до середины января.