Президент ФИФА предложил создать единую африканскую футбольную лигу

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой создания единой африканской футбольной лиги. По словам президета ФИФА, такие меры привлекут в африканский футбол инвестиции, что поднимет спортивный престиж страны.

«Вам нужно взять 20 лучших клубов в Африке и поместить их в единую африканскую лигу. Такая лига может принести минимум 200 миллионов долларов дохода, что в одночасье поместит ее в десятку лучших в мире. Необходимо остановить отъезд африканских игроков в другие чемпионаты», — заявил Джанни Инфантино в ходе своего визита в Конго.

По словам президента ФИФА, если будет собрано достаточное количество денежных средств, это станет хорошей возможностью обустроить каждую африканскую страну стадионом международного класса.