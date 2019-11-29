Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Президент ФИФА предложил создать единую африканскую футбольную лигу

50
0 Оставить комментарий

Президент ФИФА предложил создать единую африканскую футбольную лигу

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой создания единой африканской футбольной лиги. По словам президета ФИФА, такие меры привлекут в африканский футбол инвестиции, что поднимет спортивный престиж страны.

«Вам нужно взять 20 лучших клубов в Африке и поместить их в единую африканскую лигу. Такая лига может принести минимум 200 миллионов долларов дохода, что в одночасье поместит ее в десятку лучших в мире. Необходимо остановить отъезд африканских игроков в другие чемпионаты», — заявил Джанни Инфантино в ходе своего визита в Конго.

По словам президента ФИФА, если будет собрано достаточное количество денежных средств, это станет хорошей возможностью обустроить каждую африканскую страну стадионом международного класса.

«Мы обеспечим профессиональное обучение судей. Я хочу вывести африканский футбол на вершину», — заключил Джанни Инфантино.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров