В Петербурге завершился отбор финалистов конкурса «Твой бюджет в школах». ФАН-ТВ

В петербургской гимназии №222 «Петришуле» состоялся выбор финалиста городского конкурса «Твой бюджет в школах». Ученики старших классов презентовали шесть проектов, один из которых вышел в финал и сразится за 3 млн рублей. Деньги будут направлены на реализацию инициативы.

Модернизировать школьный музей, превратить гардероб в коворкинг-центр или благоустроить внутренний двор гимназии — каждый представленный проект направлен на улучшение школьной жизни для последующих поколений учеников.

Старшеклассницы София и Камилла предложили благоустроить площадку внутреннего школьного двора. Над проектом работали около двух недель. Смету разрабатывали самостоятельно.

«В нашей школе очень хорошее место есть — внутренний двор. Но, к сожалению, сейчас он выглядит очень заброшенным и неопрятным, там даже нет выхода. Именно поэтому мы хотим сделать его таким местом, где ученики смогут проводить свое время вне уроков. Мы хотим для начала заменить покрытие, затем хотим убрать весь мусор, который там находится и поставить теннисные столы, волейбольную сетку, детскую площадку и трибуны», — рассказал София Кутелия, ученица гимназии №222.

Проект «Твой бюджет в школах» пока является пилотным. В этом году участие в нем принимают 28 школ Центрального района. Проект дает возможность старшеклассникам стать участниками бюджетного процесса и подумать над тем, как сделать свою школу лучше.

«Проект с нашей точки зрения, сразу несколько целей преследует, мы получаем массу положительных эффектов. Во-первых, ребята находятся в команде, они работают над своими проектами, тренируют свои навыки работы в команде, навыки проектного управления, они сталкиваются с таким понятием как смета, сметные расчеты, эскизы. Необходимо также качественно свой проект защитить, то есть качество презентации тоже играет очень большую роль», — говорит Наталья Лукьянова, заместитель председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Наталья Лукьянова также отметила, что если все проекты будут успешно реализованы, то в дальнейшем к конкурсу подключатся школы других районов Петербурга.

Общий призовой фонд составляет 30 млн рублей — будут выделены из бюджета Санкт-Петербурга. 27 школ уже выбрали своих финалистов, «Петришуле» завершил эстафету. Теперь в середине декабря экспертная комиссия отберет 10 победителей. Все десять инициатив будут еще раз детально проработаны и реализованы в 2020 году.