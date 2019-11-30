ЛНР итоги 24–30 ноября: прямая линия с Пасечником, перекрыт транзит наркотиков с Украины

Луганск, 29 ноября. Прямая линия с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником прошла в Луганске. Председатель специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений Украины Анна Сорока сообщила количество жертв конфликта в Донбассе. Рекордный урожай подсолнечника и кукурузы собрали в ЛНР в результате уборочной кампании 2019 года. Сотрудники министерства внутренних дел ЛНР перекрыли канал поставки на территорию республики метадона с Украины. Презентация книги-альбома фотографий «Война глазами детей Донбасса» прошла в Луганске.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Прямая линия с главой ЛНР прошла в Луганске

На текущей неделе в Луганске прошла прямая линия с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. В общей сложности было зарегистрировано 3 тысячи 745 вопросов из 19 стран, в том числе из Российской Федерации, США, Германии, Италии, Турции, Ирландии, Англии, Финляндии, Франции и Австралии. В ходе прямой линии помимо традиционных тем социально-бытового характера люди интересовались перспективами развития ЛНР и политическими прогнозами развития событий в Донбассе.

В ЛНР назвали число жертв среди мирных граждан за время конфликта в Донбассе

Почти три тысячи жителей Луганской Народной Республики погибли или пострадали за время конфликта в Донбассе. Об этом заявила председатель специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений Украины Анна Сорока. По данным комиссии, за время конфликта погибли более 840 мирных жителей, в том числе 34 ребенка, 2085 человек, среди который 85 детей, — были ранены.

Рекордный урожай подсолнечника и кукурузы собрали в ЛНР

Рекордный урожай подсолнечника и кукурузы собрали в ЛНР в результате уборочной компании 2019 года. Об этом на встрече с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько. Он уточнил, что также аграрии ЛНР в этом году получили зерновых на 30% больше, чем в прошлом году.

МВД перекрыло канал поставки в ЛНР метадона с Украины

Сотрудники министерства внутренних дел ЛНР перекрыли канал поставки на территорию республики метадона с Украины. В ходе проведения комплекса мероприятий была задержана гражданка 1981 года рождения, которая поставляла крупные партии наркотика на территорию республики с целью его дальнейшего сбыта.

Презентация книги «Война глазами детей Донбасса» прошла в Луганске

Презентация книги-альбома фотографий «Война глазами детей Донбасса», созданного при поддержке оборонного ведомства республики и министерства иностранных дел ЛНР, прошла в Луганске. Альбом был создан на основе работ журналистов из Луганской и Донецкой народных республик, а также иностранных фотокорреспондентов, работавших в Донбассе. Тираж издания составил 500 экземпляров с описаниями на русском и английском языках.