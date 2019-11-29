Оппозиция нарушила правила работы Конституционного комитета Сирии

Женева, 29 ноября. Сопредседатель Конституционного комитета, глава делегации правительства Сирии Ахмед Кузбари сообщил о нарушении правил ведения работы комитета со стороны представителей оппозиции.

По словам Кузбари, представители оппозиции отвергли предложение Дамаска об обсуждении национальных патриотических принципов через СМИ, а не через офис спецпосланника по Сирии, как того требуют правила.

«Это является еще одним нарушением установленного кода поведения, которых с их стороны было уже много», — цитирует ТАСС слова Кузбари.

Глава делегации правительства при этом не уточнил, каким образом его делегация будет реагировать на данные действия оппозиции. Он возложил на оппозицию ответственность за то, что общая встреча малой группы Конституционного комитета не состоялась, поскольку сторонам не удалось «достичь соглашения».

«Они отказались войти в один зал с нами», — уточнил он.

Отметим, еще в понедельник глава МИД России Сергей Лавров не исключил угрозу срыва второго заседания Конституционного комитета . По его словам, многие заинтересованы в том, чтобы этот процесс закончился провалом, чтобы оправдать силовое вмешательство в сирийские дела, передавал RT. Дипломат напомнил, что работу комитета можно было запустить еще в декабре прошлого года, но «западные коллеги из так называемой малой группы по Сирии напрямую грубо заставили руководство ООН отказаться от поддержки этого процесса».

В начале прошлого года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Тогда было принято решение создать Конституционный комитет, который будет работать в Женеве, и подготовить конституционную реформу. В конце октября прошло тождественное открытие органа в Женеве, в начале ноября состоялось первое заседание, сообщала «Газета.ру».

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов ранее рассказал о работе России с Конституционным комитетом Сирии. По его словам, активно работает постоянное представительство РФ при ООН в Женеве во главе с его руководителем Геннадием Гатиловым. Российская сторона, по его словам, обменивается информацией со всеми участниками заседаний комитета.