Боливия — полигон США для отработки «майданов» и цветных революций

Боливия — государство в центральной части Южной Америки — в очередной раз стало полигоном США для отработки «майданов» и цветных революций. Кризис в этой стране постоянно подпитывается Соединенными Штатами, а события все больше напоминают аналогичные деструктивные процессы на Украине, отмечают политики и эксперты.

Некоторые вехи непростой истории Боливии представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила события в Боливии, которые привели к отстранению от власти теперь уже бывшего президента страны Эво Моралеса, с украинским «майданом» 2004 года.

«Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине. Разница в том, что в 2004 году (экс-президент Украины Виктор) Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде «третьего» тура, в ходе которого и протащили (экс-президента Украины Виктора) Ющенко», — написала Захарова в Facebook.

Представитель российского МИД также обратила внимание на проамериканскую позицию временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

«Пророчески, конечно, десять лет назад Моралес объявил посла США Филиппа Голдберга «персоной нон-грата», обвинив его в сговоре против своей администрации. Но это не спасло Боливию от вмешательства Вашингтона и реализации отработанного сценария», — с горечью констатировала Захарова.

Ранее о вмешательстве США в события в Боливии заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Боливия — арена иностранного вмешательства

Что пережила эта страна, ставшая жертвой стремления США везде насаждать свое видение демократии, представлено в инфографике ФАН.

Боливия — государство в центральной части Южной Америки, вся история которого — череда военных переворотов на фоне постоянного вмешательства США. Увы, провозглашение независимости от Испании в 1825 году (страна получила название в честь революционера Симона Боливара) не принесло Боливии ни мира, ни процветания.

Боливийская революция 1952 года тоже не дала боливийцам мира и спокойствия, страна пережила около двухсот военных переворотов.

Свет забрезжил в 2005 году, когда президентом Боливии впервые избран индеец, левый политик Эво Моралес. Моралес провозгласил курс на самостоятельную политику и попытался вывести страну из-под американского влияния.

США ему этого не простили, и 10 ноября 2019 года на фоне массовых демонстраций, спровоцированных прикормленной Вашингтоном местной пятой колонной, Моралес вынужден был уйти в отставку.

В настоящее время исполняющим обязанности президента Боливии стала юрист Жанин Аньес, которая пытается как можно скорее избавиться от наследия Моралеса. Аньес открыто провозглашает курс на восстановление и укрепление всех связей с США.