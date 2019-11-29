Прибыль банка «Русский стандарт» увеличилась на 29% по МСФО

Москва, 29 декабря. Прибыль банка «Русский стандарт» по итогам трех кварталов этого года увеличилась на 29% по МСФО и составила более пяти миллионов рублей, заявил председатель правления «Русского стандарта» Александр Самохвалов.

За три квартала прошлого года прибыль банка составила 3,946 миллиона рублей. В этом году показатель за аналогичный период возрос до 5,072 миллиона рублей. Чистая процентная маржа выросла с 8,3% до 10,3%, заметили в «Русском стандарте».

Рост кредитного портфеля возрос на 16% по сравнению с 2018 годом. По словам Самохвалова, это стало возможно благодаря работе с популярными финансовыми услугами — например, кредитами наличными и усовершенствование рассрочки.

«В третьем квартале мы запустили кредитную карту с возможностью пользоваться кредитными средствами 100 дней без процентов — Platinum 100, а также другие удобные и актуальные сервисы и услуги», — приводит его слова телеканал «360».

Рост при сохранении хорошего качества портфеля, отметили в «Русском стандарте», свидетельствует об успехе реализуемой компанией стратегии развития бизнеса. На данный момент банк располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса.

В пятницу Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка», зарегистрированного в Белгородской области.