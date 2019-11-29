Россия несет добро и мир в Сирии, оказывая поддержку в борьбе с терроризмом

Москва, 29 ноября. Россия несет добро и мир в Сирии, оказывая Дамаску поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее турецкая газета Sabah назвала Россию, Турцию и Китай «стихийным бедствием», которое несет угрозу хищнической политике Запада во главе с США.

По словам Швыткина, Россия является мировым лидером, который готов помочь каждой стране, оказавшейся в трудной ситуации, передает «ПолитЭксперт».

«Если говорить о Сирии, это борьба с терроризмом. Во Франции мы помогаем восстанавливать разрушенное культурное наследие. Но если обобщать, то Россия в себе несет по отношению к другим странам добро. Нет никакой воинствующей риторики и тем более каких-то агрессивных действий по отношению к другим государствам», — отметил парламентарий.

Швыткин также добавил, что западные страны обязаны изменить свою политику в отношении России, так как все действия Москвы направлены на установление мира и порядка.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности на севере САР.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, а также совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными. В рамках меморандума российская военная полиция наравне с турецкими и сирийскими силовиками охраняет мирных жителей от террористических атак курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.