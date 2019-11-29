Пушилин заявил, что закон о госгранице ДНР не противоречит минским договоренностям

Донецк, 29 ноября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал принятый закон о государственной границе ДНР. По словам политика, закон не является новшеством и не противоречит минским договоренностям.

Ранее парламентарии ДНР утвердили законопроект, который устанавливает границы республики в пределах бывшей Донецкой области Украины.

«Я попросил бы не искать тайных смыслов. Это просто планомерная законотворческая деятельность. До этого момента закон о границе был урегулирован указом главы. Сейчас же появились определенные пробелы в работе таможенной, пограничной службы. Поэтому для того чтобы все было урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Я бы не сказал, что это новый закон или говорит о чем-то новом», — цитирует заявление Пушилина, сделанное в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что границы закреплены в конституции ДНР, которая принята еще в 2014 году.

«Почему это не противоречит «Минску-2»: в законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области. Закон абсолютно логичен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования», — пояснил глава ДНР.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию против образовавшихся ДНР и ЛНР. Позже киевская АТО была переименована в Операцию объединенных сил. По информации ООН, жертвами гражданского конфликта на Украине стали более 13 тысяч человек.