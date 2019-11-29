Депутат Госдумы дал рецензию на книгу ФАН «Наш человек в Киеве»

Книга Федерального агентства новостей «Наш человек в Киеве» от корреспондента агентства Игоря Петрашевича, работавшего в столице Украины несколько последних лет, с августа продается в книжных магазинах, а несколько экземпляров уже появились на столах депутатов Госдумы. Мы попросили парламентария Ивана Сухарева поделиться своими впечатлениями от чтения.

Книга «Наш человек в Киеве» — это документальная повесть, основанная на реальных событиях. Журналист Игорь Петрашевич более двух лет проработал в Киеве под прикрытием, и все это время на ФАН публиковались его аналитические материалы, репортажи и видеофильмы. В его поле зрения попадали те события, которые не учитывали в своей повестке крупные украинские СМИ. Каждый материал корреспондент сопровождал видео, документальным подтверждением своих сообщений из Киева. Но для читателей воспоминания о репортерской работе Петрашевича облечены в художественную форму.

«Хорошие художественные детали добавляют живость, — считает Иван Сухарев. — С ними интереснее читать, они добавляют цвета повествованию, так что даже в документальном произведении, основанном на реальных событиях, такой жанр имеет право на жизнь».

Главный герой книги иногда вмешивается в события, которые наблюдает через объектив. Не будем раскрывать детали, чтобы не испортить впечатление у будущих читателей, но поинтересовались у нашего рецензента из Госдумы, считает ли он это допустимым в работе журналиста.

«Он вмешивался не по своей воле, это было его работой, — говорит собеседник ФАН. — Кроме того, не могу сказать, что его вмешательство влияло на происходящее. Единственное, за что мог переживать читатель, — это здоровье и жизнь журналиста, и я думаю, в реальности там было чего опасаться».

Добавим, что за нашим журналистом велась настоящая охота, причем не только спецслужбами Украины, но и националистами и даже некоторыми местными журналистами, настроенными очень агрессивно.

«В последний год работы в Киеве за мной уже велась практически постоянная слежка, не помогали переезды и другие способы скрыться, — рассказывает сам автор. — Особенно доставалось от неонацистов, с которыми несколько раз приходилось даже драться. На Украине неонацисты практически открыто сотрудничают с СБУ, и их атаки на меня создавали большие проблемы».

В итоге корреспондента задержали и депортировали из страны «за факт сотрудничества с российским СМИ».

В книге Игорь Петрашевич описывает момент, когда ему пришлось предъявить удостоверение журналиста болгарского радио. На это сотрудники спецслужб сказали друг другу: «Не москаль, работайте спокойно».

Депутат Иван Сухарев, прочитав этот эпизод, рассказал свою похожую историю.

«Мы проводили новогодние праздники в Трускавце, сидели в ресторане с товарищем из Башкирии, а за соседним столом гуляла компания — человек десять с Западной Украины, — вспоминает он. — Достаточно крепкие ребята, надо сказать, и чем больше спиртных напитков они поглощали, тем больше было взглядов в нашу сторону. Учитывая то, что тогда мы перекрывали Украине газ, взгляды эти были не самыми добрыми. Наконец, один решился, подошел и спросил, откуда мы. Мы ответили, что из Башкортостана. Покопавшись в своей голове, он сказал: «Аааа, Татарстан, Киргизстан, Таджикистан… Хлопцы, это свои, не москали!» После этого обстановка серьезно разрядилась».

Украинские националисты во время описанных в книге событий в Киеве без стеснений демонстрировали свою ненависть к России, к русскому языку и русской культуре, которую фиксировал корреспондент ФАН.

«Эта ненависть появилась не сегодня и не вчера, — комментирует Сухарев. — Мы знаем, что УПА1 (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН) воевала против Советской армии, мы знаем, кто такой Бандера и что эта ненависть насаждалась уже давно. В Трускавце, где я часто бывал еще до всех событий, уже давно стояли памятники солдатам УПА, играла соответствующая музыка, прославлялся Бандера. Все культивировалось, и надо было раньше обращать на это внимание. Сейчас разъединение наших народов продолжается — мы это видим на примере раскола православной церкви. И ненависти со стороны националистов много. Националисты, по моему мнению, — это не те, кто любит свою нацию, а те, кто признает только одну нацию и нетерпимо относится к другим. Любые восхвалители своей нации либо недалекие люди, либо под прикрытием национализма достигают своих целей».

Депутат Госдумы считает, что переводить книгу «Наш человек в Киеве», может, и стоит, только читателей у нее за рубежом почти не найдется.

«Зато в библиотеках стран Европы полно книг, посвященных Нюрнбергскому процессу, в которых выясняется, что во Второй мировой войне совсем другие победители, — говорит парламентарий. — Рисовать победителя в лице Советского Союза невыгодно, и они подменяют его американцами, что не соответствует действительности».

Книга может оставить тяжелое впечатление у тех, кто привык к другой картинке из Киева. Но наш читатель из нижней палаты парламента уверен, что и эту действительность удастся поменять.

«Это печально, когда два братских народа, воевавших вместе, сейчас разъединены. Мне жаль, что так получилось и была нарисована граница между народами, причем не самими людьми, — говорит Иван Сухарев. — Но я уверен, что ксенофобия и фашизм уйдут и Украина повернется к России. Я за то, чтобы мы жили дружно, вместе работали, делали великие дела и никогда не ругались. Думаю, в такой книге тоже должно быть отражено это желание нормальных людей, которые не хотят войны, бед, зла, а хотят просто жить счастливо».

Добавим, что ФАН уже готовит продолжение — книгу «Наш человек в Киеве — 2», в которой будут описаны приключения нашего корреспондента на Украине в период с осени 2016 года по весну 2017-го. Она также будет основана на реальных событиях, а каждая глава или эпизод книги будут подкреплены объективными подтверждениями в виде репортажей или интервью, опубликованных ранее на ФАН под псевдонимами Степан Коцаба, Петро Панч и Семен Притула.

1 Организация запрещена на территории РФ.