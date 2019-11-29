Турецкие бизнесмены рассказали о перспективах работы в Крыму

Продолжает расширяться торгово-политическое сотрудничество России и Турции. Миллионы российских туристов ежегодно посещают турецкое побережье. Подписан контракт на поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

А недавно турецкий парламентарий, Атилла Сертель в интервью Федеральному агентству новостей заявил о том, что планирует добиваться признания Турцией российского суверенитета над Крымом. ФАН продолжает знакомить своих читателей с наиболее заметными представителями турецкой политической и бизнес-среды. На этот раз предлагаем вашему вниманию беседу с Язданом Кайя, главой парламентской делегации, которая прибудет из Турции в Крым. Он также возглавляет организацию «Турции-Россия-Крым», задача которой – развивать культурные связи и бизнес-проекты Анкары с этим российским регионом. Другой собеседник ФАН – бизнесмен Емин Айдын, занимающийся рыбной промышленностью.

— Расскажите, пожалуйста, в тех задачах которые ставит перед собой ваша организация?

— Мы являемся организацией, созданной для улучшения развития отношений между Крымом и Турцией в сфере коммерческих и политических отношений. 16 марта 2014 года в соответствии с международным правом, по воле населения, Крым вернулся в состав России. Возражения против того, что Крым — российский являются чисто провокационными высказываниями. Между Крымом и Турцией существует глубокая историческая связь. С тех пор как Крым воссоединился с Россией, он превратился в центр атак и нападений, будучи важным российским регионом.

Вместе с этим Крым является главными воротами индустрии торговли. Мы бы хотели, чтобы наши предприниматели это приняли. До сегодняшнего дня в Крым было вложено много серьезных инвестиций, и они до сих пор имеют место в таких отраслях, как строительство, логистика и индустрия питания. Мы хотели бы, чтобы это видели люди всех стран и наши граждане тоже.

Также Крым является нашим соседом по Черному морю. И все богатства Черного моря должны использоваться населением двух стран. Конечно же, это морепродукты. Проделав коммерческую работу в Турции, мы бы хотели усилить рынок торговли. В частности, свой вклад вносит предприниматель господин Емин. Мы бы хотели, чтобы морепродукты, которые добываются в Черном море у берегов Крыма, благодаря, в том числе, его усилиям оказались на столах Турции.

В этом секторе мы уже 35 лет, занимаемся экспортом и импортом товара, работая с шестью странами. Также мы работаем с Африкой, с которой у нас неизменно сохраняются прочные торговые связи. В начале 2000-х годов я занимался импортом камбалы. В течение девяти сезонов, будучи единственной фирмой, мы занимались импортом не только этой рыбы, но и таких, как судак, барбунья, султан и т.д. Дай Бог, благодаря работе господина Кайя, мы вновь начнем нашу торговлю в новом сезоне в Крыму. Конечно же, как ранее сказал господин Кайя, не только камбалу, но и все морепродукты мы сможем предложить населению нашей страны.

— Вы работаете со странами Европы. Как вы знаете, предприниматели, работающие с Крымом, со стороны Америки подвергаются санкциям. Учитываете ли вы это?

— Да, мы учитываем это. Потому что мы, прежде всего, как говорил господин Кайя, мы территориальные соседи. Как сложилось исторически, Турция и Крым, всегда вели торговлю и развивали отношения в этой сфере. Мы надеемся, что мы и другие молодые предприниматели, совместно с господином Кайя будут развивать такие связи. Для достижения этой цели мы и встали на эту дорогу.

Я бы хотел поблагодарить господина Емина и таких же, как он, перспективных предпринимателей. А также хотел бы отметить, что Турция уже преодолела такие преграды. В Турции создается новая система. Господство Запада, которому следуют с 1750 года, было сломлено доминирующим подходом к этой географии стран как с точки зрения экономики, так и в политической сфере. Поэтому Черное море в азиатском мире стало динамически развивающимся центром. И такие люди, как господин Емин, развивают именно этот вектор.