Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают устраивать разборки на местном уровне даже под угрозой попадания в тюрьму и суда на фоне контртеррористической операции, проводимой Ливийской национальной армией (ЛНА).

Самозваный «министр внутренних дел» так называемого ПНС террорист Фатхи Башага выдал ордер на арест одного из боевиков, который, как и сам Башага, принадлежит к Правительству национального согласия. Ордер был выдан по обвинению в связях с террористическими организациями Имаду Аль-Шиджаби. На фоне этого начался конфликт между боевиками формально дружественного ПНС.

Когда к Аль-Шиджаби пришли с ордером, он открыл огонь по «главе правоохранительного ведомства» и другим командирам самозваного МВД. Шиджаби, который был обвинен в сотрудничестве с террористическими организациями, попытался оправдаться тем, что был назначен в сформированное из боевиков «министерство внутренних дел» так называемого ПНС Ливии с 2015 года в качестве генерального координатора Сил по вмешательству и определению безопасности. В ходе своей работы он поднял вопрос об участии братьев Али и Исмаила аль-Саллаби в передаче денег из Ливии в Турцию и об отношениях с Катаром, обвинив их в том, что они назвали войной в средствах массовой информации.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обнаружило очередное свидетельство участие боевиков, связанных с ИГИЛ1 и Аль-Каидой1 в органах так называемого Правительства национального согласия. Имад Аль-Шиджаби, будучи членом группировки «Щит Ливии», тесно аффилирован с Аль-Каидой и ИГИЛ. Согласно документам, опубликованным Ливийской обсерваторией, Аль-Шиджаби бежал из Бенгази в Триполи после начала операции «Аль-Карама». Напомним, операция Ливийской национальной армии (ЛНА) «Аль-Карама» началась в 2014 году. Целью операции служит зачистка территории Ливии от террористов и исламистов.

Затем Аль-Шиджаби в 2015 году получил пост генерального координатора сил по вмешательству и определению безопасности в так называемом МВД ПНС Ливии. На этом посту он проработал без особых проблем до ноября этого года. Об этом свидетельствует то, что 6 ноября ему был выдан новый особый паспорт от имени триполийского правительства в качестве советника ливийской инвестиционной корпорации, причем получил он его на имя своего второго деда.

19 дней спустя главой самозваного МВД так называемого ПНС Фатхи Башагой был выдан ордер на его арест. Произошло это после того, как Аль-Шиджаби поднял вопрос об участии братьев Али и Исмаила аль-Саллаби в передаче денег из Ливии в Турцию и о взаимодействии этих же людей с Катаром. По версии аль-Шиджаби, братья аль-Саллаби помогали Катару с тем, что он назвал «войной в СМИ».

Пока члены так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вешают друг на друга ярлыки, Ливия утопает в кризисе, из-за которого больше всего страдают обычные мирные граждане. Эта история будет иметь продолжение до тех пор, пока террористы не сложат оружие и не сдадутся властям в лице тобрукского правительства, от лица которого ЛНА ведет контртеррористическую операцию.

Напомним, северо-запад и столица Ливии в настоящий момент контролируются боевиками, ответственными за революцию 2011 года, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Данная структура состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния. Все банды связаны и частично состоят из элементов таких международных террористических группировок, как ИГИЛ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане»1. Сам «премьер-министр» ПНС Файез Саррадж, назначенный на должность в обход демократических процедур, является выходцем из «Братьев-мусульман». Террористы ПНС ответственны за массовые расправы, работорговлю, контрабанду, пытки. Все группировки структуры фигурируют в докладах СБ ООН.

«Министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага контролирует два блока боевиков, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Подчиненные Башаги фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ1. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.

Пост главы «МВД» Фатхи Башага получил с помощью радикальных исламистов из Мисураты, заставив самозваного главаря ПНС Ливии подписать указ о назначении

1 Организация запрещена на территории РФ.