Скотленд-Ярд признал терактом атаку на Лондонском мосту

Лондон, 29 ноября. Нападение мужчины с ножом на прохожих на Лондонском мосту признано терактом, заявил глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу.

Басу констатировал, что мужчина, атаковавший прохожих на мосту, был убит полицейскими. Ранения получили несколько человек. На нападавшем был пояс смертника, который оказался поддельным.

«Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт», — констатировал глава контртеррористического подразделения полиции Лондона.

Ранее в Сети были опубликованы видео с Лондонского моста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter написал, что получает информацию об инциденте на Лондонском мосту. Он поблагодарил полицию и все экстренные службы за их немедленное реагирование на произошедшее.