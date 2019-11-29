Абсурдный «перформанс» Навального у Мосгордумы вызвал насмешку у россиян

Москва, 29 ноября. Появление сторонников скандального блогера Алексея Навального в Мосгордуме на «круглом столе», организатором которого является его «карманная коммунистка», депутат от партии КПРФ Елена Шувалова, высмеяли в Сети.

Сомнительное мероприятие в соцсетях его организаторы пытались выставить как «большое событие», но на деле его можно было назвать лишь абсурдном комедией и сюром. Потуги главы так называемого ФБК Алексея Навального, его правой руки Любови Соболь вызвали у россиян лишь насмешку, пишут Nation News.

Примечательно, что ни Соболь, ни Жданов, ни Албуров — шестерки Навального, присутствовавшие на так называемом круглом столе, — не смогли ответить практически ни на один вопрос. Об этом свидетельствуют несколько видео, которые появились в Twitter.

Жданова поставили в тупик вопросом о том, что 9 кандидатов от "Умного голосования" проголосовали за предложенный властью проект бюджета Москвы.



Придумать оправдание он так и не смог pic.twitter.com/qAGkBtRFvK — Актуальная Политика (@Current_policy2) November 29, 2019

Например, Жданов оставил без ответа вопрос о девяти кандидатах, предложенных «Умным голосованием», которые проголосовали за предложенный властью проект бюджета Москвы, хотя, важно понимать, что либеральная тусовка ставит перед собой задачу — при любой ситуации находиться в оппозиции ко властным структурам.

«Язык проглотил. Стоит и лыбится, как идиот… Ему ведь конкретный вопрос задали! Только и может по бумажке читать», — упрекнул Жданова один из пользователей Сети.

«Главное — пролезть на волне оппозиционности, а там — горите, хомяки, синим пламенем!» — иронично написал другой.

Еще в одном комментарии пользователь Сети указал на то, что у Жданова «нет соединения с головой». Это свидетельствует о том, что «в ФБК сидят недоучки, которые в обычной жизни двух слов связать не могут».

Оправдываться за провал "Умного голосования" пришлось и Навальному. Либеральному электорату он явно обещал другой результат pic.twitter.com/fijgjmp4xh — Актуальная Политика (@Current_policy2) November 29, 2019

Кроме того, и сам Навальный не смог внятно выразить свою позицию по «Умному голосованию». Он покрасовался перед камерами в новом пальто, назвав своих оппонентов «единороссовскими чучундриками».

«Все неудобные вопросы Навальный игнорирует. Это смешно — в роликах он одно говорит, а на деле реальность совсем другая», — точно подметил один из россиян.

Отметим, Навальный уже неоднократно публично демонстрировал нежелание общаться с даже лояльными ему гражданами, что уж говорить о комментариях с критикой. В соцсетях он игнорирует даже доброжелательные вопросы своих подписчиков. Видимо, главе так называемого ФБК некогда, да и не хочется общаться с простыми людьми во время заграничных поездок.