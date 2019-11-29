Как успеть заплатить налоги до 2 декабря, и что грозит тем, кто этого не сделает

Как не стать нарушителем налогового законодательства, напоминает инфографика Федерального агентства новостей. Напоминаем: 2 декабря — срок уплаты имущественных налогов за 2018 год, рассылка уведомлений о которых уже завершена.

Если налогоплательщик не заплатит налоги вовремя, с 3 декабря 2019 года он становится налоговым должником, и сумма, которую он должен государству, будет расти за счет ежедневного начисления пеней.

Кто должен заплатить налоги до 2 декабря

Физические лица — владельцы объектов недвижимости или транспортных средств.

Что грозит за просрочку по налогам

— Сначала налоговые органы пришлют уведомление с требованием об уплате налогов. — Если требование останется без удовлетворения, на должника подадут в суд. — Суд примет решение о взыскании налога в принудительном порядке. Долг взыщут судебные приставы, банки или работодатели. Также должнику придется заплатить исполнительский сбор (семь процентов от суммы долга). — На имущество должника будет наложен арест, и оно будет продано на торгах в счет погашения долга. — Если задолженность превысит десять тысяч рублей, должнику закроют выезд из России.

Как узнать о своей задолженности

Получить актуальную информацию о задолженности можно:

— в налоговой инспекции; — на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в раздел «Личный кабинет налогоплательщика»; — на едином портале госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».

Как быть, если вы не получили налоговое уведомление

Отсутствие налоговых уведомлений не освобождает гражданина от уплаты налогов. Если у человека есть в собственности недвижимость или автомобиль, он должен уведомить об этом в налоговый орган, сообщив также о налоговых льготах, если таковые имеются.

Сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов на объекты недвижимости или документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств, представляется до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Несвоевременное представление этих документов наказывается штрафом в размере 20% от неуплаченной суммы налога на имущество, по которому не поданы сведения.

При отсутствии налогового уведомления можно также обратиться в любую налоговую инспекцию, в уполномоченный МФЦ, либо получить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Как заплатить налоги до 2 декабря

— В отделении банка. — Через сервис «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Сделать это можно при помощи банковской карты или через онлайн-сервис банка-партнера ФНС.

Можно ли платить налоги авансом

Да, такая услуга доступна с 1 января 2019 года. Для этого введено понятие «Единый налоговый платеж физического лица». Это денежные средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджет РФ, в том числе авансом, до получения налогового уведомления.

Средства зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты налогов ФНС сама проведет зачет такого платежа, деньги пойдут в том числе на погашение имеющихся у гражданина налоговых задолженностей.

Единый налоговый платеж можно оформить через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а посредством сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих лиц» и «Заполнение платежного поручения».