Ликвидация лагеря беженцев «Эр-Рукбан» вынудит США прекратить оккупацию Сирии

Москва, 29 ноября. США используют сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» для оправдания оккупации северных районов Сирии. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» находится в провинции Хомс. Лагерь расположен на территории 55-километровой «зоны безопасности», которая создана вокруг американской военной базы «Ат-Танф».

Ранее глава межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил о срыве плана ООН по эвакуации мирных жителей Сирии из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» из-за отказа США и подконтрольных им курдских террористов выполнить взятые на себя обязательства. Он также добавил, что поддерживаемые США боевики присваивают себе гуманитарную помощь, предназначенную для беженцев в лагере «Эр-Рукбан». Мизинцев подчеркнул, что власти Сирии готовы принять, накормить и обогреть всех беженцев, которые покинут лагерь и прибудут на подконтрольную сирийскому правительству территорию.

Григорьев отметил, что США намеренно блокируют выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», так как это вынудит американских военных покинуть оккупированные районы Сирии, передает «ПолитРоссия».

«Определенные части американского истеблишмента, значительная часть военных, а также те частные компании, которые получают прибыль с оккупированных сирийских земель, заинтересованы в том, чтобы база «Ат-Танф» функционировала и дальше», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что американские военные используют беженцев в лагере «Эр-Рукбан» в качестве живого щита. При этом командование группировки США в Сирии отказывается предоставить доступ в лагерь гуманитарным организациям и представителям ООН.

К настоящему моменту благодаря совместным усилиям властей Сирии и России из лагеря удалось вывести более 13,5 тысячи беженцев. Сейчас они находятся в центрах временного размещения, которые расположены в провинциях Хомс и Дамаск. Бывшие узники «Эр-Рукбана» обеспечены продуктами питания, квалифицированной медицинской помощью и предметами первой необходимости.