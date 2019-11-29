Взаимодействие РФ и Турции поможет решить проблему безопасности в Сирии, считает политолог

Москва, 29 ноября. Россия в отличие от Европы и США не бросает своих союзников, поэтому помощь Москвы Дамаску по стабилизации ситуации на сирийско-турецкой границе была логичной и обоснованной, заявил политолог, главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин.

Он отметил, что сейчас это понимают и многие другие арабские страны и государства Персидского залива, поэтому они стремятся к сотрудничеству с РФ, причем не только военно-техническому, но и в сфере экономики, инвестиций, торговли.

Эксперт обратил внимание, что, соглашаясь помочь правительству САР бороться с боевиками, власти России прекрасно понимали, что террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 не будут разгромлены, то террористическая угроза может вылиться за пределы САР, в частности, перекинуться на Кавказ.

Савин также очень высоко оценил перспективы меморандума о взаимопонимании, который президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи 22 октября.

«Я думаю, что это довольно рациональное решение. Анкара учитывает наши интересы, мы учитываем интересы турецкой стороны, и пытаемся более взвешенно подойти к межрелигиозным и межэтническим вопросам, причем это касается не только Сирии», — сказал он в комментарии изданию «Слово и дело».

По мнению политолога, следует как можно чаще проводить мероприятия такого высокого уровня, как двусторонняя встреча президентов России и Турции. Важно также использовать и экспертные площадки для укрепления взаимодействия двух государств.

«Турция — это очень важный партнер и важный игрок, который проводит довольно рациональную политику», — заключил он.

Савин убежден, что Москве нужно продолжать взаимодействовать с Анкарой по решению многих вопросов, и «в первую очередь, конечно же, в сфере региональной безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.