Путин предложил создать список коренных народов по месту жительства

Нальчик, 29 ноября. Президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям в Нальчике отметил, что список коренных малочисленных народов России нужно формировать по месту их жительства, а не по их национальности.

Законопроект о формировании списка коренных малочисленных народов России предоставляет преференции от государства людям при условии, если они указывают свою национальность. Путин подчеркнул, что это нарушает Конституцию РФ.

Президент отметил, что документ нацелен на защиту традиционных промыслов коренных народов — например, охоты или рыбалки в местах, где запрещена промышленная добыча. Глава государства предложил отталкиваться не от национальности человека, а от места, в котором он проживает.

«Не очень важно, наверное, ханты, манси или, извините, украинец проживает, или русский — если он там постоянно с семьей живет и занимается добычей рыбы или еще чем-то, — заявил российский лидер. — Надо подумать… Не спеша просто взвесить все эти обстоятельства».

Путин напомнил, что законопроект прошел в Госдуме лишь первое чтение. Президент призвал «спокойненько разобраться» в этом вопросе, чтобы не ущемить чьи-либо интересы.

«В то же время, безусловно, нужно перекрыть дорогу тем, кто пользуется именами коренных малочисленных народов и просто зарабатывает на этом, мешая то же самое делать тем людям, которые живут там традиционно и постоянно», — подчеркнул глава государства.

Путин предложил подумать над его предложением и пообещал вернуться к этому вопросу позже.

Ранее российский лидер заявил, что для такой многонациональной страны, как Россия, нет более важного вопроса, чем межнациональные отношения.