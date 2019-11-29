Плющенко и Рудковская насторожились из-за угроз сыну

Москва, 29 ноября. Фигурист Евгений Плющенко и его супруга, известная продюсер, Яна Рудковская усилили охрану своего сына из-за поступивших в его адрес угроз.

Сообщается, что была усилена как домашняя, так и личная охрана несовершеннолетнего ребенка.

«Я убеждена, что эти угрозы пишут абсолютно больные люди, поэтому никогда не знаешь, что от них ожидать», – цитирует слова Рудковской, сказанные ей в эфире своего реалити-шоу «ЯнаСупер», Газета.ру.

Плющенко также добавил, что усилил безопасность в своей академии. По его словам, совсем недавно полиция задержала женщин, обещавших его облить кислотой.

Ранее СМИ сообщили о поступивших в адрес сына Плющенко и Рудковской угрозах. В разговоре с Пятым каналом фигурист подтвердил факт преследования в социальных сетях. Сообщения об угрозе убийством писала неизвестная женщина.

После этого супруги обратились с заявлением в полицию. Представитель семьи Татьяна Стукалова сообщила, что на данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту угроз, ходе которой пока ничего неизвестно.

«Пока в интересах следствия и несовершеннолетнего ребенка мы комментариев не даем никаких», — заявила Стукалова.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. Супруги воспитывают общего сына Сашу, который также, как и отец, занимается фигурным катанием.