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Путин назвал вопрос межнациональных отношений самым важным для России

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Путин назвал вопрос межнациональных отношений самым важным для России

Нальчик, 29 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для такой многонациональной страны, как Россия, нет более важного вопроса, чем межнациональные отношения.

На заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям лидер России отметил, что необходимо заниматься этим вопросом.

«В такой сложной стране по этническому составу, религиозному составу, как Россия, нет вопроса важнее, чем вопрос межнациональных отношений», — сказал Путин.

По его словам, чтобы добиться единства российской нации, нужно заниматься этим вопросом постоянно.

«И мы будем это делать», — пообещал российский президент.

Ранее сообщалось, что российский президент поддержал идею провести в РФ Год народного искусства и нематериального культурного наследия. Он подчеркнул, что большое внимание важно будет уделить содержательному наполнению программы, обязательно учесть особенности каждого региона.

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