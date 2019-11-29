Россия представит возможности сотрудничества для стран Африки на форуме в ЦАР

Москва, 29 ноября. Международный инвестиционный форум «Развитие Африки – 2020» пройдет в марте 2020 года в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги.

Мероприятие пройдет под эгидой президента республики Фаустина-Архангела Туадеры. Организаторы форума отмечают большой потенциал ЦАР и стремятся открыть страну для инвесторов. О важности участия в событии для российской стороны рассказал африканист Александр Зданевич.

«На подобные мероприятия стоит смотреть шире, ведь ЦАР – это возможная «дверь в Африку», пусть и не самая удобная. Традиционно эта страна находилась под влиянием Франции, которое сейчас существенно ослабло. А географически ЦАР расположена между крупными Суданом, Южным Суданом, Чадом, Камеруном и Демократической Республикой Конго. То есть завязывать отношения можно с целым регионом, который довольно перспективен и представляет почти всю Центральную Африку», — заявил Зданевич в разговоре с корреспондентом МБА «Экономика сегодня».

Эксперт подчеркнул, что страна богата природными ресурсами. По его мнению, крупные месторождения алмазов, урана, золота, нефти – это потенциальные проекты для инвестиций российского бизнеса.

Известно, что в последнее время Россия наращивает сотрудничество с ЦАР, в том числе по линии безопасности. Российские специалисты консультируют местные власти по вопросам урегулирования внутренних конфликтов, при этом координируют все действия с международными организациями.

Напомним, в октябре в Сочи прошел масштабный форум Россия – Африка, в котором приняли участие представители более 50 государств. На встрече Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет Россия планирует увеличить объем товарооборота со странами черного континента в два раза.