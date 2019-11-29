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Разнимавшего пьяную драку полицейского пырнули ножом в метро Москвы

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Разнимавшего пьяную драку полицейского пырнули ножом в метро Москвы

Москва, 29 ноября. Полицейского, разнимавшего драку, ранили ножом в метро Москвы. Удар нетрезвый злоумышленник нанес прямо в грудь правоохранителя.

По данным регионального главка МВД, инцидент произошел на станции метро «Савеловская». Полицейский осматривал вестибюль и увидел, как двое мужчин бурно выясняют отношения. Словесная перепалка переросла в драку. 

Страж порядка начал разнимать их, но один из нетрезвых участников драки специально ударил полицейского ножом в область груди. Пострадавшего сотрудника экстренно госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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