Москва, 29 ноября. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что двусторонние переговоры РФ и Украины прошли конструктивно, однако нужно еще доработать ряд технических вопросов.

В кулуарах саммита «Форум стран — экспортеров газа» (ФСЭГ), который проходит в Малабо, Новак прокомментировал вопрос журналистов касательно прошедших в четверг двусторонних переговоров.

«Встреча прошла конструктивно, но есть вопросы, которые требуют дополнительных обсуждений, рассмотрений, технического характера, которые специалисты остались дорабатывать», — подчеркнул Новак.

Напомним, действующий контракт по транзиту российского газа в Европу истекает в этом году, соглашение о его продлении еще не подписано. Киев выдвигает свои условия, в частности, пытается принудить «Газпром» предоставить гарантии на прокачку определенного объема газа. РФ настаивает на отмене всех судебных претензий со стороны Украины.

Новак ранее заявил, что новые иски украинской компании «Нафтогаз» усложняют переговорный процесс по транзиту российского газа и мешают наладить отношения между двумя странами. Он предложил Украине вернуться к «нулевому варианту» урегулирования споров вместо того, чтобы создавать новые.

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему руководство «Нафтогаза» загнало себя в угол, пытаясь торговать русофобией.