Тимошенко призвала Зеленского «убрать руки от журналистов»

Киев, 29 ноября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому «убрать руки от журналистов».

Ранее депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что власти Украины должны «немножко приглушить» свободу слова. Данное высказывание вызвало негативную реакцию со стороны некоторых украинских политиков.

Тимошенко осудила заявление депутата от партии «Слуга народа», отметив, что свобода слова является одним из важнейших «демократических достижений» Украины. Она также добавила, что тотальный контроль СМИ и цензура со стороны государства представляют опасность для дальнейшего развития демократических институтов на Украине.

«Дам новой власти дружеский совет. Уберите руки от журналистов. Не нарывайтесь на неприятности, которые еще больше ускорят падение вашего рейтинга. Займитесь, наконец, реальными проблемами страны», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее лидер «Батькивщины» заявила, что возглавляемая ей партия переходит в оппозицию из-за принятия закона об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Тимошенко подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский переступил «красную линию», сняв мораторий на продажу земли. Стоит отметить, что принятие данного закона являлось одним из главных требований Международного валютного фонда.