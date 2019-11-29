Путин заявил о поддержке российской военной полиции со стороны курдов в Сирии

Нальчик, 29 ноября. Курдское население в Сирии поддерживает российскую военную полицию. Люди понимают, что военные прибыли в эту страну, чтобы защитить их, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Российский лидер отметил, что сейчас на границе Сирии и Турции удалось относительно стабилизировать ситуацию и «хотя бы отчасти позитив делается при поддержке курдов и их интересов».

«Люди это понимают, относятся к нам, я бы сказал, с душой, с любовью», — сказал Путин.

По словам президента, российские военные патрули в каждом населенном пункте близ границы Сирии и Турции встречают очень доброе отношение со стороны курдского населения.

Напомним, 9 октября Анкара начала проводить в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» против вооруженных формирований курдов и джихадистов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. 22 октября Россия и Турция подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.