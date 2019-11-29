Египет, Греция и Кипр не признали юридической силы соглашений между террористами ПНС Ливии и Турцией

Правительства Египта, Греции и Кипра выразили общее мнение о том, что подписанные меморандумы между главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не имеют юридической силы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о подписании соглашения о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и силами ПНС Ливии.

В Египте призвали международное сообщество повлиять на действия так называемого Правительства национального согласия, которые ведут к срыву инициатив, направленных на мирное урегулирование кризиса в Ливии.

Афины также выразили свое недовольство заявлением со стороны ПНС Ливии и Турции. Прес-секретарь греческого МИД Александрос Генниматас сказал, что подписание Турцией и Ливией меморандума о взаимопонимании не может нарушать суверенные права третьих стран.

«Такое действие было бы вопиющим нарушением международного морского права и не привело бы к юридическим последствиям. Такой шаг также не будет соответствовать принципу добрососедства, который должен регулировать отношения между соседними государствами», — заявил он.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил о международном морском праве, которое устанавливает для всех стран морские границы. По словам эксперта, существуют 22 морских мили от берега, после которых начинается так называемая зона экономических интересов — она простирается на протяжении еще 200 миль. Это территориальные воды государства.

«В случае, если обстановка достаточно сложная, например, государства граничат так, что происходит взаимное пересечение границ как в Азовском море (Украина и Россия — Прим. ФАН), тогда границы устанавливаются отдельными соглашениями (в ходе которых прописывают все стороны — Прим. ФАН), чтобы не возникало потом споров. Если соглашение было достигнуто в рамках такого порядка, в этом ничего страшного нет. Если были оговорены другие условия, например, увеличение зоны экономических интересов с 200 миль до 300 миль, это противоречит определённым нормам международного морского права», — разъясняет военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал соглашение между Турцией и Ливией «абсолютно неприемлемым» и «без всяких причин».

«Такие усилия показывают полное отсутствие географических знаний, потому что они явно игнорируют то, что, я думаю, все могут увидеть — что между этими двумя странами лежит большая географическая территория Крита», — утверждает Дендиас.

Для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подобные прецеденты неудивительны, так как выходцы из ПНС причастны к запрещенным террористическим группировкам — ИГИЛ1, «Братьям мусульманам» и Аль-Каиде1. Но что же сподвигло Турцию переступить через нормы международного права?

«Восток – дело тонкое. Турция собирается повышать авторитет на Ближнем Востоке — это тонкая линия, которую проводит Эрдоган, выступая на разных форумах. Долгое время Турция выполняла роль смотрящего цепного пса, которую использовали страны НАТО в своих целях. Теперь Турция хочет изменить свой статус и получить авторитет иного плана, который позволял бы другим странам воспринимать ее как экономически развитую державу, с мнением которой нужно считаться. Кроме того, нужно понимать, что речь идет о том, что в районе, например, спорных территорий, в частности, Крита, находится зона экономических интересов Турции — нефтеносная зона. Сейчас если этот вопрос не решить каким-то образом, это будет зона конфликтов», — заключил эксперт.

Напомним, в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии было подписано соглашение о морских границах в Средиземном море. Деталей сделки по расширению сотрудничества в области безопасности и военного сотрудничества официальная Анкара не представила и не уточнила, где именно будет проходить граница между Турцией и силами ПНС Ливии.

Соседствующий с Ливией Египет счел эту сделку незаконной, а в Греции назвали соглашение географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Турции и Ливии.

Напряженность в отношениях между Турцией и Грецией побудили Анкару искать других союзников, коими оказались ПНС в лице Файеза Сарраджа в Триполи.

Напомним, северо-запад и столица Ливии в настоящий момент контролируются боевиками, ответственными за революцию 2011 года, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Эта структура признается 12 странами мира официальным органом власти в Ливии, но при этом состоит из косвенно связанных друг с другом незаконных вооруженных формирований, которые периодически воюют между собой за территории и сферы влияния. Кроме того, все банды связаны и частично состоят из элементов таких международных террористических группировок, как ИГИЛ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане»1.

«Премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж, назначенный на должность в обход демократических процедур, является членом «Братьев-мусульман».

Террористы ПНС ответственны за массовые расправы, работорговлю, контрабанду, пытки. Все группировки структуры фигурируют в докладах СБ ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.