Эксперты назвали нужным нововведением список «фейкометов», опубликованный РКН

Фейковые новости больше не смогут маскироваться под настоящие — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) создала перечень медиаресурсов, неоднократно «пойманных за руку» при попытке выдать вымысел за реальность. Политолог Руслан Осташко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что одобряет введение подобного перечня и назвал правильной практику проверки государством средств массовой информации на наличие в них заведомо ложной информации.

По его мнению, Роскомнадзор в своей деятельности по наполнению перечня должен особое внимание уделить иностранным СМИ и СМИ, признанным иностранными агентами.

«Это очень нужное нововведение, особенно учитывая то, насколько сильно западные политики и политтехнологи пытаются влиять на информационную повестку в России, — считает собеседник ФАН. — Огромное количество денег вкладывается в пропаганду западных ценностей и западного образа жизни, абсолютно не подходящих нашей стране. К тому же издания, которые транслируют подобные мысли россиянам, совершенно не гнушаются фейков и потому должны быть первыми в очереди на проверки компетентными органами. Считаю, что российские суды должны озаботиться этой проблемой и выносить соответствующие решение не просто о внесении фейкометов в особые списки, но и о полной их блокировке на территории РФ».

Своим мнением по этому поводу поделился и телеведущий Владимир Соловьев.

«Этот перечень будет работать как некая верификационная база, — уверен собеседник ФАН. — Если какая-то информация гуляет по Сети, а ты в ней не уверен, будет очень просто узнать правда это или нет — достаточно будет заглянуть на сайт ведомства и посмотреть, нет ли в списке того издания, которое эту информацию распространяет. Что же касается проверки СМИ-иностранных агентов — хорошая идея, но, по-моему, наш народ и так уже настолько хорошо разбирается, кто свои, а кто чужие, что и без наличия «иноагентского» значка все понимает. Лично для меня очень важна точность подаваемой информации, потому что я все чаще в последнее время сталкиваюсь с вольной интерпретацией событий, а не с объективными фактами о них. Впрочем, как сказал основатель Fox News Роджер Айлз, СМИ по своей природе не являются объективными: они лишь подбирают новости и факты исходя из транслируемой ими картины мира. Так что мы и так все понимаем и все про всех знаем».

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский также считает, что новая база будет отличным способом для журналистов проверить цитируемое ими СМИ на чистоплотность.