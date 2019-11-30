Сирия, 30 ноября. Курдские боевики пытаются настроить жителей Ракки против Турции и завербовать их в SDF****. «Джебхат ан-Нусра»1 спровоцировала столкновения с САА в Латакии. Войска САР ответили джихадистам артударами на нарушения перемирия в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали нескольких лиц, подозревающихся в связях с террористами, на восточном побережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре; ударили по расположениям «Тахрир аш-Шам» в Идлибе после нарушения джихадистами перемирия.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): спровоцировала столкновения с войсками САР на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: пытаются настроить жителей Ракки против Турции и завербовать их в SDF; признали потерю еще как минимум четырех своих боевиков.

Провинция Латакия

Члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ), сообщили о столкновениях с военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) на окраине города Кабана, расположенного в горах на северо-востоке Латакии. Более того, боевики утверждают, якобы им удалось нанести численный урон правительственным силам. Эти сведения в настоящий момент проверяются. Стоит отметить, что джихадисты регулярно провоцируют возобновление боев с войсками САР своими обстрелами и атаками в прифронтовой зоне «Большого Идлиба». Из-за этого подразделениям САА и ВКС РФ зачастую приходится предпринимать решительные ответные меры.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийские военные задержали нескольких лиц, подозревающихся в связях с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Это произошло в городе Мазлум, находящемся на восточном побережье Евфрата, передает местный информационный Twitter-ресурс (@DeirEzzor24). Дело в том, что территории за рекой большей частью находятся в оккупации курдских радикалов Сирийских демократических сил (SDF) и американских войск. Из-за их попустительства «спящие ячейки» ИГ1 все более распространяются в регионе и зачастую также предпринимают попытки проникнуть на западный берег Евфрата, уже освобожденный правительственными войсками от радикалов-исламистов.

Провинция Идлиб

Артиллерийские дивизионы САА ударили по расположениям «Джебхат Фатх аш-Шам» и других крайне радикальных исламистских группировок в юго-восточной части провинции Идлиб после очередных нарушений джихадистами режима тишины. Согласно информации Step News Agency, под огнем оказались опорные пункты боевиков вблизи городов Джарджаназ, Маар Шамарин, а также окрестных деревень. Данные о причиненном террористам уроне в настоящий момент устанавливаются. Открывая стрельбу, несмотря на действие в регионе сочинского меморандума о формировании зоны деэскалации, исламисты нередко атакуют не только правительственные позиции, но и близлежащие жилые районы.

Провинция Ракка

По сведениям портала Al Nour, боевики «Демократических сил» начали борьбу с плакатами в поддержку Турции, распространившимися в городе Аль-Карама на востоке провинции Ракка. При этом курдские радикалы через собственных «проповедников» пытаются продвинуть свою пропаганду, призывая местных жителей выступать против турецкой антитеррористической операции «Источник мира» на севере САР и присоединяться к SDF. Тем не менее в захваченном курдами-террористами Заевфратье проживают большей частью арабы, которые крайне отрицательно настроены по отношению к оккупантам.

Главари «Демократических сил» признали потерю еще как минимум четырех боевиков SDF в ходе стычек с турецкими военными на севере Сирии. Об этом они объявили в ходе похорон двоих высокопоставленных членов курдских бандформирований, которые прошли в Ракке, сообщает агентство ANF News. Стоит отметить, что радикалы уже давно должны были покинуть зону безопасности на сирийско-турецкой границе, однако вместо этого они продолжают совершать провокации против Анкары, а также теракты.

1 Организация запрещена на территории РФ.