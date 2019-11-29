В Москве покажут живые «рождественские звезды». ФАН-ТВ

В московском «Аптекарском огороде» завтра начинается выставка «Японский сад, Царство мхов и новогодние растения». Посетители смогут увидеть редкие папоротники, мексиканские «рождественские звезды» и 12 тысяч видов мхов. Появится специальный Единый Тропический туннель, который соединит пять главных оранжерей. Для этой экспозиции, садовники «Аптекарского огорода» создали условия, похожие на период цветения азалий — раннюю весну. Из этих цветов будет состоять новогодняя «елка», которую организаторы окрестили «самым романтичным и ароматным растением в столице».