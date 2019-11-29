Врачи назвали топ-10 профессий россиян, склонных к ожирению

Москва, 29 ноября. Известный врач-диетолог Марият Мухина составила рейтинг из 10 профессий россиян, наиболее склонных к ожирению.

На первом месте списка, как ни странно, находятся бывшие спортсмены. Наиболее подвержены ожирению оставившие спорт экс-боксеры и борцы.

«Перестав заниматься спортом и занявшись другим делом, далеко не все бывшие спортсмены остаются в хорошей физической форме. Уйдя из спорта из-за травмы, люди часто расслабляются, а организм, привыкший к бешеным физическим нагрузкам, начинает набирать вес. Ведь калорий тратится в разы меньше», – отметила специалист.

Второй профессией, представители которой страдают от этого недуга, считаются священнослужители. По мнению врача, служители церкви концентрируются на духовном здоровье, а заботу о своем теле считают не столь важной задачей.

Длинные смены и скромные доходы часто не позволяют правильно питаться кассирам магазинов. Вкупе с сидячим характером работы это также приводит к ожирению.

От сидячей работы страдают и юристы, которые, несмотря на высокие доходы, зачастую также не имеют возможности правильно питаться из-за высокой нагрузки.

«Поэтому наесться на ночь - для них это обычная практика», – поделилась опытом общения с представителями этой профессии диетолог.

Помимо этого, в рейтинг попали учителя, специалисты колл-центров, программисты, сотрудники ГИБДД и шоферы. Люди этих профессий часто полнеют все также по причине малой мобильности.

Диетолог включила в список и работников столовых. Специалист отметила, что постоянная дегустация блюд вызывает у поваров частое раздражение вкусовых рецепторов, что, в свою очередь, провоцирует выработку гормона голода под названием грелин.