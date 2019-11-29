Донбасс сегодня: офицеры ВСУ пытались убить ревизоров, комбриг издевается над десантниками

Донбасс, 29 ноября. В ДНР и ЛНР — трое раненых за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Офицеры ВСУ устроили диверсию против инспекторов вышестоящего штаба. Командир передовой части украинских десантников издевается над подчиненными. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины произвели десять обстрелов семи населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, передают оборонные ведомства ДНР и ЛНР. Огонь велся из минометов калибра 82 мм, гранатометов и боевых машин пехоты.

Как информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня, в Старомихайловке осколочные ранения рук и головы получил мужчина 1977 года рождения, повреждены три жилых дома. В Народной милиции ЛНР заявили о ранениях двух своих бойцов.

Против комиссии из ОТГ «Восток» планировалась диверсия

Как сообщалось ранее, на место дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которая недавно прибыла в зону конфликта, отправлена комиссия оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Восток» для выяснения причин недостаточного тылового обеспечения соединения. Как сообщает спикер оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов, комиссия выявила множество нарушений, касающихся бытовых условий, созданных для солдат. Установлено отсутствие мест отдыха, печей и материалов для обогрева. Как следствие, в бригаде фиксируется рост количества заболеваний личного состава.

Проверяющие должностные лица составили акт, чтобы доложить руководству об удручающей ситуации в бригаде. Согласно документу, ряд офицеров бригады должен был подлежать уголовной ответственности.

Чтобы избежать наказания за свои деяния и после неудачной попытки подкупа инспекторов, подозреваемые спланировали диверсию против членов комиссии. По преступной договоренности сигнал вертолета, перевозившего комиссию, во время полета подавлялся средствами радиоэлектронной борьбы 305-го отдельного батальона. Пилот вертолета был вынужден совершить незапланированную посадку. Для расследования инцидента в зону ответственности бригады направлен начальник генштаба Минобороны ВСУ Руслан Хомчак.

Недостача наркосодержащих медпрепаратов в ВСУ

В 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в ходе инвентаризации выявлена большая недостача медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества, а также одноразовых шприцев и жгутов, сообщает офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Расследовать причины недостачи прибыла комиссия в составе представителей СБУ и военной полиции.

Комбриг ВСУ запретил переводы в другие части

Командование 46-й бригады десантно-штурмовой бригады ВСУ не подписывает рапорты военнослужащих на перевод в другие части. Причина — катастрофический некомплект личного состава в 46-й бригаде, рассказали в Народной милиции ЛНР. Укомплектованность бригады составляет всего 35% от необходимой штатной численности. Нежелание солдат служить в этом подразделении вызвана плохими бытовыми условиями, недостаточным медицинским обеспечением, неуставным отношением руководства к подчиненным.

Вместо улучшения условий командование бригады ввело запрет на освобождение от службы по болезни, а также увеличило в три раза максимальное пребывание военнослужащих в суточном наряде. В связи с нововведением все рапорты с просьбой перевода в другие части остаются без рассмотрения, либо не фиксируются в официальном порядке.