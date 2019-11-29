Концерт «Время и Стекло» во Львове отменили из-за отказа артистов очернить Россию

Киев, 29 ноября. Организаторы концерта украинской группы «Время и Стекло» отменили выступление музыкантов во Львове из-за отказа участников группы очернить Россию.

Решение отменить концерт было принято после того, как музыканты отказались записать по просьбе радикалов видео и очернить в нем Россию. Националисты потребовали от группы публично в видеообращении осудить политику России, в том числе воссоединение Крыма с РФ.

Участники группы отказались записывать подобные обращения и поплатились за это концертом. Решение об отмене выступления было принято для того, чтобы не допустить провокаций со стороны радикалов.

Украинская группа «Время и Стекло» состоит из двух музыкантов ― Алексея Завгороднего и Нади Дорофеевой. Автором текстов группы является Алексей Потапенко, известный как Потап.

Ранее скандал разгорелся из-за решения украинской певицы Софии Ротару возобновить выступления в России. Певица собирается приехать в Россию и принять участие в программе «Песня года». В течение более чем 40 лет певица участвовала в шоу, но в прошлом году она не стала выступать. Звезда объяснила свой отказ введением на Украине военного положения и нежеланием «провоцировать радикально настроенных земляков». Как сообщили СМИ, украинская певица заработает на новогодних корпоративах в декабре в Москве 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).