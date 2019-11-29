Главные новости 29 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 29 ноября.

Мясников рассказал о полезных свойствах чая и его способности защитить организм от опасных болезней. Доктор Мясников рассказал, какой чай может защитить от рака и инсульта.

Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Эксперт назвал главный итог переговоров Украины и России по транзиту газа.

Татьяна Доронина оказалась в больнице после увольнения с поста худрука МХАТа имени М. Горького, но уже чувствует себя лучше. Актриса Доронина попала в больницу на фоне сильного стресса.

Известная телеведущая привлекла к себе внимание на вручении премии Super Woman. Елена Летучая обескуражила поклонников глубоким декольте.

Педагогов могут обязать проходить осмотр у психиатра и предоставлять справку о психическом здоровье при соискании должности. Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях.

Роза Сябитова решила порассуждать о возрасте и поделилась пикантным фото без одежды в Instagram. Сябитова поразила поклонников пикантным фото.

«Нафтогаз» подал в суд Латвии ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Украина получит «либо газ, либо войну с Россией», заявили в Совфеде.

Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. Украинская делегация сорвала выступление представителя РФ в ООН.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, как утверждает пресса, борется с раком мозга, пошла на поправку, сообщили СМИ. СМИ сообщили об улучшении самочувствия Заворотнюк.

Украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН. Опубликовано видео срыва выступления представителя РФ в ООН делегацией Украины.