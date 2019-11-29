Путин назвал Северный Кавказ примером гармоничного соседства разных народов

Нальчик, 29 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что Северный Кавказ является примером гармоничного соседства разных народов, культур и традиций.

Глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. Ключевой темой заседания стал вопрос о реализации целей и задач Стратегии государственной национальной политики.

В ходе заседания Владимир Путин отметил, что Северный Кавказ имеет особую значимость для многонациональной России. Глава государства подчеркнул, что на протяжении многих веков представители народов России живут бок о бок на Северном Кавказе. Российский лидер отметил, что каждый из этих народов является самобытным и неповторимым.

«Здесь чтят традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, старшим, к семье. И, конечно, народы Кавказа не раз делом доказывали свою искреннюю любовь к родной земле, готовность подняться, встать как один на защиту нашего общего большого Отечества, на защиту России», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что подобные ценности являются связующим звеном всего российского общества и лежат в основе межнационального мира и межрелигиозного согласия. Кроме того, Владимир Путин призвал всех глав регионов России держать на личном контроле вопросы национальной политики, опираться на взаимодействие с национально-культурными общественными объединениями.