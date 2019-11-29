Эрдоган предположил, что у Макрона «умер мозг»

Анкара, 29 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону проверить работу головного мозга. Такой совет турецкий лидер дал своему французскому коллеге после его слов о «смерти мозга» НАТО.

«Господин Макрон, я говорю это в Турции, и я скажу это в НАТО. Проверьте сперва собственные мозги, потому что такое могут сказать только те, у кого мозг умер», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Он с возмущением указал на то, что Турция играет важнейшую роль в блоке, но страны Европы попросту игнорируют ее потребности, а также пренебрегают своими обязанностями стран — членов альянса. Эрдоган напомнил, что от безопасности Турции зависит безопасность всей Европы, а заявления Макрона являются примером «больного и поверхностного» понимания проблемы.

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга», а США все больше отворачиваются от Европы. По мнению президента Франции, сейчас Европа находится «на краю пропасти», и ей пора наконец проснуться и начать наращивать мощь.

Точку зрения Макрона, однако, не разделили генсек альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель: оба политика выразили мнение о том, что сейчас организация сильна как никогда прежде.

27 ноября появились сообщения о том, что Макрон намерен добиться лидерства Франции в НАТО, ослабить влияние США на других членов альянса, а также не исключает стратегического партнерства с Россией.

Напомним, французские военные присутствуют на территории Сирии незаконно. Президент САР Башар Асад ранее назвал это «оккупацией» страны. По его мнению, Париж, посылая свои вооруженные силы в Сирию, нарушает международные правила и фактически поддерживает терроризм.

Кроме того, Франция поддерживает курдов, которые помогают США разграблять сирийскую нефть. Курдские боевики также сотрудничают с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1 и притесняют коренное население восточного берега Евфрата.

9 октября Анкара начала проводить в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских оккупантов и джихадистов ИГ1. Стабилизировать ситуацию помогло вмешательство России: 22 октября РФ и Турция подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.