ЦРУ проводит карательные акции руками наемных головорезов в Афганистане

Довольно часто в американской прессе обсуждается информация о том, что деятельность ЦРУ — преступна, неэтична и бесчеловечна, но без этого якобы нельзя поддерживать мировой порядок и обеспечивать безопасность США. Везде подчеркивается, что жесткие действия ЦРУ необходимы для того, чтобы сохранить господство Соединенных Штатов, которые обладают «моральным правом» действовать так, как им вздумается. По всему миру можно наблюдать, как сотни военных преступлений США скрываются или умалчиваются. Зверства ЦРУ не имеют по собой никаких правовых оснований, а лишь подкрепляются исключительным международным положением Америки.

Палач ЦРУ — Джина Хаспел

Многочисленные комментаторы и эксперты доказывают, что Америка — носитель и распространитель демократии, и поэтому ее надо понять и простить. При этом крайне редко в западных медиа появляются статьи, которые вскрывают подлинные факты и масштабы преступлений ЦРУ. Недавно случилось именно это. Людей пытали и издевались над ними совершенно гестаповскими методами. Следует напомнить, что нынешняя глава ЦРУ Джина Хаспел принимала непосредственное участие в разработке и внедрении правительственной программы, которая подразумевала пытки для выбивания показаний и признаний. К тому же мисс Хаспел провела большую часть своей карьеры под прикрытием.

Одно из мест пыток пленных ЦРУ за границей находилось в Таиланде. В определенное время им руководила Хаспел. Кроме того, она вела жестокий допрос главаря террористической группировки «Аль-Каида»1 Абд ар-Рахима Аль-Нашири.

Еще один задержанный, Абу Зубайда, также член «Аль-Каиды» был подвергнут пыткам на месте преступления. Известно, что он подвергался пыткам водой 83 раза в течение одного месяца, его голову били об стену, прежде чем следователи решили, что у него нет полезной информации.

Эти сеансы были записаны на видеокамеру, а записи хранились в сейфе в филиале ЦРУ в Таиланде до 2005 года, когда в итоге был отдан приказ об их уничтожении. К тому времени Мисс Хаспел уже служила в штабе ЦРУ, и именно она отдала приказ об уничтожении записей.

При этом в ЦРУ Хаспел пользовалась уважением, а объявление агентства об ее повышении в должности до руководителя сопровождалось длинным списком положительных отзывов отставных чиновников, подобно тому, как известные авторы пишут рекламные объявления для книг других писателей. В список, в частности, вошли видные чиновники администрации экс-президента США Барака Обамы — Джеймс Р. Клэппер-младший, бывший директор Национальной разведки, и Майкл Дж.Морелл, который дважды исполнял обязанности директора ЦРУ.

Уважительное отношение к госпоже Хаспел, несмотря на ее роль в пытках задержанных, отражает двойственное отношение агентства к тем, кто участвовал в программе допросов. Администрация Буша объявила эти методы законными, и ЦРУ придерживалось мнения, что те, кто использовал эти методы, выполняли свою работу.

Несколько лет спустя Хаспел составила инструкцию для сотрудников ЦРУ, как уничтожать видеозаписи мучительных допросов на месте преступления. При этом уничтожение лент в правозащитных кругах широко рассматривалось как ключевой элемент в сокрытии пыток.

В дальнейшем правозащитные организации начали вести борьбу с выдвижением кандидатуры Хаспела на пост директора ЦРУ.

«Джина Хаспел была центральной фигурой в одной из самых незаконных и позорных глав современной американской истории. Она была по уши в пытках: как в управлении секретной тюрьмой в Таиланде, так и в выполнении приказа о сокрытии преступлений путем уничтожения видеозаписей пыток», — сказал Кристофер Эндрюс, заместитель директора вашингтонского офиса ACLU.

Зверства ЦРУ в Афганистане

Выяснилось, что вооруженные формирования в Афганистане, финансируемые, подготовленные и активно поддерживаемые ЦРУ, провели 14 карательных рейдов, в результате которых было жестоко убито множество мирных жителей, в том числе студенты, дети, старики и женщины. За время боевых действий афганские власти подали в международный суд 1 млн 170 тыс. исков о совершении военных преступлений, в их числе значительный процент тех, что были совершено американской армией, ЦРУ или группами, которые управлялись ЦРУ.

Западные СМИ отмечают, что владеют информацией не только о зверствах таких террористических группировок, как «Талибан»1 и ИГИЛ1, но и афганских сил безопасности, которые связанны с ЦРУ. Об этом рассказал Абдул Вадуд Педрам из Организации по правам человека и искоренению насилия.

Заявления по военным преступлениям были собраны в период с 20 ноября 2017 года по 31 января 2018 года организациями, находящимися в Европе и Афганистане. Они уже направлены в Международный уголовный суд.

В ноябре прокурор МУС Фату Бенсуда также заявил, что существуют доказательства военных преступлений, совершенных «военнослужащими Вооруженных сил Соединенных Штатов на территории Афганистана и сотрудниками Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в их секретных местах в Афганистане», а также в странах, подписавших Римский статут. По ее словам, секретные следственные изоляторы действовали в основном в период с 2003 по 2004 год.

Это был первый случай, когда Бенсуда обвинил американцев за предполагаемые военные преступления. Официальное обращение прокурора в Международный уголовный суд создало основания для возможной разборки с Вашингтоном. Несмотря на то, что США не являются государством — членом МУС, их граждане могут быть обвинены в преступлениях, совершенных в странах — членах.

Во время объявления Бенсуда пресс-секретарь Пентагона сказал, что Министерство обороны США не признает, что такое расследование против американских военнослужащих оправдано. Госдепартамент США заявил, что выступает против своего участия в суде в Афганистане.

Таким образом, надежды на то, что все преступления Америки и ЦРУ будут честно и справедливо расследованы практически нет. Соединенные Штаты обладают негласным иммунитетом от криминального преследования по любым подозрениям в совершении преступлений, и это будет продолжаться до тех пор, пока Америка не потеряет свое глобальное влияние.

Расправа спецслужб над детьми

Ранее ЦРУ неоднократно подозревалось и напрямую обвинялось в совершении военных злодеяний в Афганистане. В 2013 году даже полностью подконтрольный Америке президент Хамид Карзай был вынужден публично выступить против военных операций ЦРУ на территории Афганистана. Причиной этого выступления стала садистская расправа над десятью детьми, которую совершили вооруженные лица, целиком подконтрольные ЦРУ

Пресс-секретарь Карзая Аймал Файзи сказал, что ЦРУ контролировало крупные отряды боевиков, которые формально действовали от разведывательного управления афганского правительства, но фактически находились под контролем американской службы.

По словам Файзи, одна из этих групп боевиков участвовала в сражении с повстанцами в отдаленном уголке восточной провинции Кунар в начале апреля, в результате которого погибло несколько афганских детей. Позже Карзай уволил главу разведки провинции в связи с инцидентом.

Кроме того, в этой бойне погиб гражданин США, который возможно консультировал афганскую разведку. По материалам западных источников, он вызвал авиаудар, который убил детей.

Посольство США отказалось комментировать вопросы к ЦРУ, но источники, знающие о битве, сказали, что он был агентом, и его имя не было обнародовано. Это, как правило, указывает на его разведывательную работу.

При этом в 2012 году Международный уголовный суд вопреки давлению США был вынужден признать, что американская армия, американские спецслужбы и поддерживаемые ими группировки совершали множественные военные преступления (пытки, казни) на территории Афганистана. Об этом рассказал главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда в своем докладе.

«Военнослужащие Вооруженных сил США, как представляется, подвергли по меньшей мере 61 задержанного пыткам, жестокому обращению, посягательствам на личное достоинство на территории Афганистана в период с 1 мая 2003 года по 31 декабря 2014 года», — говорится в докладе, опубликованном прокуратурой Фату Бенсуда в понедельник.

В докладе также говорится, что в период с декабря 2002 года по март 2008 года сотрудники ЦРУ, возможно, подвергли «пыткам, жестокому обращению, посягательствам на личное достоинство и/или изнасилованию» по меньшей мере 27 задержанных в Афганистане, Польше, Румынии и Литве. Большинство предполагаемых злоупотреблений произошло в 2003-04 годах, говорится в докладе.

Прокуроры заявили, что они решат, будут ли добиваться разрешения на проведение полномасштабного расследования в Афганистане, которое может привести к обвинениям в американских военных преступлениях. Тем не менее Элизабет Трюдо, пресс-секретарь Госдепартамента, заявила, что США не считают расследование МУС «оправданным или уместным».

«Соединенные Штаты глубоко привержены соблюдению закона войны, и у нас есть надежная национальная система расследований и подотчетности, которая более чем соответствует международным стандартам», — сказал Трюдо.

Несмотря на то, что США не являются членом суда, американцы могут по-прежнему подвергаться судебному преследованию в его штаб-квартире в Гааге, если они совершают преступления в пределах своей юрисдикции в стране, которая является членом, такой как Афганистан, и не преследуются дома.

До сих пор все судебные процессы МУС касались преступлений, совершенных ЦРУ в Африке. Однако прокуроры МУС говорят, что расследования возможных преступлений ЦРУ будут также проводиться в Польше, Румынии и Литве. Иными словами, костюм Дяди Сэма изрядно испачкан кровавыми пятнами, которые уже не удастся смыть.

Американская капитуляция в Афганистане

Из-за растущего недовольства американской оккупацией, а также по причине выявления новых фактов о военных преступлениях США внезапный визит Дональда Трампа в Афганистан и объявление о начале переговоров с движением «Талибан» следует расценивать как вступительную фазу американской капитуляции в регионе. Несмотря на это президент США ранее заявлял, что 8 600 американских солдат все же останутся в регионе.

Трамп сказал, что большая часть из них может быть выведена, но подчеркнул, что США сохранят какое-то присутствие войск в Афганистане.

«Мы должны сохранить присутствие», — сказал он, добавив, что США будут сокращать войска «очень существенно».

Однако США вряд ли это удастся реализовать это на практике. Позиция талибов однозначна: ни одного американского военного не должно находиться в Афганистане. На настоящий момент в Афганистане по последним официальным данным дислоцируются 13 000 американских военных. Как ранее заявлял командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер, Соединенные Штаты сократили численность своих войск в Афганистане за последний год.

«Без ведома общественности в рамках нашей оптимизации . . . мы сократили нашу санкционированную численность здесь на 2000 человек», — сказал генерал пресс-конференции в Кабуле вместе с министром обороны Марком Эспером.

Талибы приветствовали приверженность Трампа сокращению американских войск в Афганистане. Так, Сухайл Шахин высоко оценил такую позицию американского руководства.

«Мы считаем вывод американских войск из Афганистана решением афганской проблемы, и это также в интересах американского и афганского народа», — написал он в своем твиттере.

При этом глава Пентагона Эспер считает, что США помогают афганскому правительству в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Помимо поддержки афганских сил в их борьбе с талибами, американские войска в Афганистане проводят операции против террористических группировок, в том числе «Исламского государства»1 и «Аль-Каиды», — отметил он в свое речи.

Следует констатировать, что после 18 лет боевых действий и военной интервенции Соединенные Штаты не добились своей цели: не смогли победить Талибов и не сумели сформировать правительства, которое бы пользовалось поддержкой большей части афганцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.