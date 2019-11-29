ФПК отправила из Москвы в Белгород поезд с «супервагонами»



Начальник фирменного поезда «Белогорье» Александр Смоляков назвал вагоны обновленного модельного ряда красивыми и удобными. Технологические новшества помогут проводникам грамотно выполнять свою работу, а значит, для пассажиров не будет возникать никаких проблем.

Корреспондент Федерального агентства новостей на себе испробовал все эти новшества (или улучшения), отправившись в путь на поезде №71 со столичного Курского вокзала в направлении Белгорода.

Один проводник на два вагона

В исторический, можно сказать, рейс отправились 665 человек, и это где-то 77% от общей вместимости 19 вагонов, среди которых 16 были инновационными — 10 плацкартных и 6 купейных. Главная их особенность — это, как говорят железнодорожники, двухвагонный сцеп, то есть они представляют собой как бы одно целое. Герметичность в пространстве между тамбурами, во-первых, усиливает шумоизоляцию, во-вторых, обеспечивает безопасное перемещение пассажиров и, в-третьих, сохраняет тепло, так как туда не попадают ни ветер, ни дождь, ни снег, ни град.

В связи с этим фактом было решено, что на оба вагона должен работать всего один проводник. Его сменщик в это время отдыхает, а потом они меняются ролями. По словам Елены, «хозяйки» 9-го и 12-го вагонов, нагрузка не сильно увеличилась. С одной стороны, количество пассажиров возросло, но, с другой, различные технологические вещи заметно облегчили ей работу.

«Вагоны хорошие, и приятно, что они нравятся пассажирам, — сказала Елена ФАН. — Все новое, красивое, душевая кабина вот появилась, что очень удобно и для нас, и для них. Все автоматическое, не надо все время за чем-то следить».

Любопытно, что вслед за 9-м вагоном в составе располагался как раз 12-й. На вопрос корреспондента ФАН, а где же 10-й и 11-й, проводник ответила, что они находятся… перед вагоном-рестораном. В этот момент почему-то вспомнился знаменитый юмористический рассказ Михаила Задорнова о 9-м вагоне.

Не желаете ли освежиться?..

Не менее значимым новшеством, чем двухвагонный сцеп, является душ. Наверняка найдется немало людей, которые захотят освежиться во время длительной поездки. При данном желании можно купить у проводника мыло и мочалку, но если эти предметы есть с собой, то тратиться не придется. Однако существует одно «но»! Если поезд, допустим, прибывает на место назначения утром (в нашем случае это было в 8:15), то душ, расположенный в одной из двух туалетных комнат, лучше не принимать. Так как процесс может несколько затянуться и кто-то из ваших соседей, уже долго ожидающих своей очереди, рискует в итоге не умыться до остановки поезда. В нашем случае, правда, успели все, хотя кое-кого пришлось немало подождать.

Если продолжать тему помещения для справления разных нужд, то следует сказать, что там есть сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. Еще имеется шланг, что позволяет унитаз «преобразовать» в биде. Отличным подспорьем для мам стало наличие пеленального столика. Ну и, наконец, нет больше того неприятного запаха, что был в старых советских поездах. Но при желании можно побрызгать еще и освежителем воздуха.

Другое не менее важное новшество заключается в автоматике дверей. Отныне здесь не услышишь постоянного их стука, как раньше все в тех же советских поездах. Для того, чтобы пойти в туалет или другой вагон, достаточно нажать на кнопку, через какое-то время дверь сама за вами закроется. В общем помещении вагона присутствуют световые и интерактивные табло, благодаря которым можно узнать о внутренней температуре, текущем времени, номере вагона и том, занят или нет туалет (такое есть в самолетах). Плюс висят прейскурант на напитки, снеки и сувениры, которые вам тут же продаст проводник, и расписание поезда. Ну, и видеокамеры, конечно.

Если же захочется поесть чего-то более серьезного, то нужно будет выбрать еду, заказать, и вскоре вам принесут ее из вагона-ресторана. Только не забудьте потом отсортировать мусор и выбросить его в баки с соответствующими надписями: «стекло», пластик» и «бумага и пищевые отходы». Выбрать пропитание, кстати, можно благодаря очень удобному сервису под названием «Попутчик». Это не только вход в Интернет и заказ еды, но и множество других полезных и приятных функций. Например, развлечения — выбираешь какой-нибудь фильм и смотришь его. Или аудиокнигу — и слушаешь ее. А еще есть новости и много-много чего другого. Для детей тоже кое-что предусмотрено — благодаря «Библиотеке юного путешественника», где представлены детские книги классиков и современных авторов. Их можно взять бесплатно у проводника, но потом не забыть вернуть.

Все пассажиры в восторге

Мы уже говорили выше о том, что на два вагона работает лишь один проводник. Его купе находится, допустим, в одном вагоне, а на том месте в другом, где ранее было такое же купе, теперь расположены вендинговые автоматы с безалкогольными напитками, шоколадками и снеками. Еще есть холодильники, микроволновки и дополнительные раковины для мытья рук, продуктов и посуды.

Если же говорить о купе, то у каждой полки есть свои освещение, USB-разъемы и розетки. И самое главное — каждый пассажир может воспользоваться личным сейфом. В случае если вы путешествуете в одиночку, можете оставить там свои деньги, документы и ценности и спокойно идти, к примеру, в туалет или вагон-ресторан.

По словам многочисленных пассажиров, такие новшества пришлись им явно по душе, и они просто в восторге. Основным в их речах по определению к продукции Тверского вагоностроительного завода было слово «супер».

Начальник «Белогорья» Александр Смоляков все время выглядел серьезным, оно и понятно — ответственность-то высокая, как-никак первый подобный рейс в истории. И корреспонденту ФАН, когда поезд уже прибыл в Белгород и можно было бы, по идее, уже расслабиться, даже пришлось попросить Смолякова улыбнуться. Еще я попросил его описать поезд всего тремя главными словами, и начальник поезда ответил так: «Новый, красивый, удобный».

На станции назначения состав был встречен в торжественной обстановке — с музыкой, флажками и воздушными шариками. Сначала публику немного согрел в эту ненастную и туманную погоду квартет заводных барабанщиков, а потом спел ансамбль народной песни. Далее перед журналистами выступили начальник Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги») Дмитрий Татаринцев и заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Александр Логвинов. Они поведали, что уже сделано, о чем мы и рассказали выше, и что планируется сделать в дальнейшем. Но это, как говорится, совсем другая история. Жаль только, что на столь радостное мероприятие не приехал губернатор региона Евгений Савченко, которого, как выяснилось, в этот день не было в областном центре.

Ранее колумнист ФАН Вадим Манукян опробовал на себе другой новейший вагон, отправившись из Москвы в Ростов-на-Дону.