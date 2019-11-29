«Мусорную кормушку» Гудкова закрывают после публикаций ФАН

Москва, 29 ноября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что мусорный полигон «Воловичи» в Коломне будет закрыт и рекультивирован.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о преступном, но прибыльном бизнесе семьи Геннадия и Дмитрия Гудковых. Полигон ТБО «Воловичи» в Подмосковье еще с конца 90-х годов неформально входил в сферу подчиненности клана Гудковых. Как стало известно, этой осенью мусорная свалка прекратит свое существование.

Глава Коломны Денис Лебедев отметил, что закрытие полигона будет осуществлено 29 ноября по поручению главы Подмосковья.

«Это было наше обещание жителям, что мы в конце года закроем «Воловичи», — приводит слова Воробьева телеканал «360». — Это, по сути, городская свалка — полигон, который доставил нам очень много хлопот».

Губернатор Московской области добавил, что «Воловичи» не просто будет закрыт — на полигоне будет осуществлены рекультивация, дегазация. Он отметил, что в этот объект область вложит деньги.

Ранее редакция ФАН обращалась с заявлением в генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в расследовании «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах». В частности, в материале было обращено внимание, что «Воловичи» наносит вред жителям плохой экологией и отвратительным запахом. Однако Гудковы и их бизнес-сообщники не хотели закрывать опасный объект, который приносил доход в размере около 200 миллионов рублей в месяц, из которых более 60% уходили в карман их «семейного клана».

Редакция ФАН с нетерпением ожидает реакции от Геннадия и Дмитрия Гудковых. Мы понимаем, что лишили их стабильного «серого» источника доходов, и в ближайшее время ждем изобличающих нас публикаций в либеральных СМИ.