Москва, 29 ноября. Соединенные Штаты мешают эвакуации населения из лагеря беженцев «Эр-Рукбан» и шантажируют ООН, чтобы и дальше паразитировать на кризисе в Сирии и разграблять нефтяные запасы страны. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

Вашингтон сорвал план Организации Объединенных Наций (ООН) по эвакуации населения лагеря «Эр-Рукбан», что вызвало недоумение в министерстве обороны РФ. Глава межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев Михаил Мизинцев прокомментировал отказ США выполнять взятые на себя обязательства.

«По сути, боевики «Магавир ас-Саура» перешли к тактике шантажа Всемирной организации, выдвигая невыполнимые требования», ― заявил представитель Минобороны РФ.

Мизинцев назвал требования США и поддерживаемых ими боевиков нецелесообразным шантажом ООН. Он напомнил, что американский контингент оккупировал 55-километровую зону «Ат-Танф», чтобы обеспечивать потребности подконтрольных Вашингтону боевиков «Магавир ас-Саура» за счет гуманитарной помощи.

Пока боевики присваивают себе гуманитарные грузы ООН, жители лагеря вынуждены существовать в нечеловеческих условиях. В лагере царит разруха, голод и нищета: люди живут в палатках, а старики и дети умирают без необходимых лекарств. При этом мирное население, по сути, находится в плену у поддерживаемых США боевиков: чтобы выбраться из лагеря, необходимо заплатить неприподъемную для сирийцев сумму.

Рожин объяснил, зачем США и подконтрольные им боевики шантажируют ООН и обостряют гуманитарный кризис в «Эр-Рукбане». По мнению эксперта, Вашингтон намеренно нагнетает ситуацию в регионе, затягивает окончание сирийской войны и создает почву для действий террористических групп.

«С их точки зрения невыгодно допускать, чтобы все эти лагеря рассасывались и люди возвращались в свои дома. Также появляется возможность поддерживать ситуацию гуманитарного кризиса и всячески на ней паразитировать, что также выгодно США», ― отметил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Американские военные находятся в Сирии незаконно и поддерживают курдские террористические формирования, расхищая нефтяные месторождения страны. Федеральное агентство новостей (ФАН) провело расследование и выяснило, как США наживаются на продаже сирийской нефти при содействии курдских боевиков.

По данным ФАН, немалая роль в этой схеме отводится ЧВК Academi, печально известной под прежним названием Blackwater. Несколько тысяч американских наемников занимаются сопровождением нефтяных кортежей за границу. ФАН удалось точно отследить маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак. При этом нефть продается как добытая американскими нефтяными компаниями на территории Иракского Курдистана. Ежедневно Вашингтон продает незаконно добытую сирийскую нефть на 3,3 млн долларов, в год ― на 1,1 млрд долларов.

Кроме того, министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов.