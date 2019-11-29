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Польского политика затравили за слова об освобождении страны Красной армией

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Польского политика затравили за слова об освобождении страны Красной армией

Варшава, 29 ноября. Главу польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимежа Чажастого затравили за слова об освобождении страны Красной армией.

Политик заявил, что советские солдаты освободили поляков «от Германии и немцев, от фашистов». Также он напомнил, что на территории Польши погибли около 700 тысяч солдат Красной армии. Ряду польских политиков не понравилось это заявление.

Депутат парламента Польши Доминик Тарчыньский заявил, что подаст заявление в прокуратуру на Чажастого за «пропаганду тоталитарного строя». Замглавы Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма, в свою очередь, заявил, что Красная армия в 1944–1945 годах «не освободила, а захватила Польшу».

«Советский Союз не позволил восстановить независимую Польшу, захватил половину ее территории, сделал невозможным возвращение в страну властей Польши», — приводит его слова РИА Новости.

В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в Европе все чаще происходят акты вандализма по отношению к памятникам и захоронениям бойцов Красной армии, и это вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы. По ее словам, глумление над памятью героев войны происходит и в Прибалтике. В Совфеде РФ отмечали, что Москва будет адекватно реагировать на попытки искажения истории государствами Европы и Прибалтики.

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Источник: РИА Новости
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