Врачи опровергли 12 мифов о лечении простуды народными средствами

Москва, 29 ноября. Врачи прокомментировали наиболее популярные в России подручные средства лечения простуды — так называемые народные методы.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, во-первых, отметил, что простудившийся человек не должен сразу прибегать к антибиотикам — это решение должен принять врач. В противном случае больному грозят формирование устойчивых штаммов и снижение резистентности.

Во-вторых, он не рекомендовал подхватившему грипп человеку переносить его на ногах: это опасно и для больного, и для окружающих. При чихании вирус распространяется на десятки метров, уточнил специалист.

Третьим мифом он назвал горчичники в носках. По словам врача, это прямой путь к химическому ожогу, так как из горчичного порошка образуется активное вещество.

Водовозов также опроверг утверждение, что в комнате больного должно быть максимально тепло. Он подчеркнул, что в помещении должен быть свежий воздух. Кроме того, закутанный в одежду и одеяла человек может получить тепловой удар.

Пятый миф связан с употреблением меда: он якобы полезен только при употреблении ложкой — в чае эта сладость не несет никакой пользы.

«Никакой разницы нет, как есть мед, — приводит слова врача «Вечерняя Москва». — Он полезен в любом случае».

Эксперт добавил, что от большого количества лекарств толку больше не будет. Он пояснил, что многие препараты лечат одно, а вред наносят другой части организма.

Седьмым домыслом он назвал пользу банок. По его словам, они лишь вызывают кровоизлияние, травмируют кожу, причиняют боль, но никак не лечат.

Опроверг Водовозов и утверждение, что дышать над картошкой полезно. По его мнению, этот пар не содержит ничего полезного. Врач посоветовал использовать современные ингаляторы, которые не обжигают слизистую и лицо, а также доставляют лекарство туда, куда надо.

Девятый миф развеяла иммунолог Ирина Ярцева. Она подчеркнула, что парить ноги — бесполезно. Врач посоветовала надевать шерстяные носки.

Ярцева также отметила, что не надо пытаться накормить до отвала больного: легче от этого ему не станет.

«Отсутствие аппетита — защитная реакция организма. Не стоит пичкать едой больного, — пояснила специалист. — Можно предложить немного жидкой, нетяжелой пищи — бульон, кисель, морс».

Мифом №11 стало растирание больного уксусом или водкой. По словам Ярцевой, такие спиртовые компрессы не приносят пользы, особенно детям. Она добавила, что температуру можно снизить, обтерев человека водой.

Иммунолог также посоветовала не налегать на чеснок.

«Поедание чеснока не несет ярко выраженной пользы», — объяснила она 12-е народное заблуждение.

Ранее телеведущая Елена Малышева назвала три главных продукта, которые могут повышать риск развития рака желудка.