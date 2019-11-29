Экстренные службы работают в офисе «Царьграда» после сообщения о минировании

Москва, 29 ноября. Экстренные службы работают в офисе «Центрального телеграфа» в Москве после серии угроз председателю совета директоров Группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.

После поступившего в правоохранительные органы анонимного звонка о минировании здания сотрудников пришлось эвакуировать, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Сейчас в здании, где, в том числе располагается редакция «Царьграда», работают специалисты. Отмечается, что прямой эфир приостановлен, и работа не восстановится до тех пор, пока не завершится проверка.

«Эфир запретили. В студию не пускают до выяснения всех обстоятельств», — сообщил «Царьград».

Как выяснилось, сорван выход в эфир программы «Дежурный по редакции». В данный момент сайт издания постепенно обновляется новостями.