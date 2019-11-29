Погромщики в Гонконге атаковали полицию, автомашины и частные лавки

Несколько сотен демонстрантов в Гонконге атаковали машины полиции, автобусы, а также автомобили «скорой помощи» и даже частные машины, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Возбужденная толпа, состоящая преимущественно из молодых людей, прошла по деловому центру Гонконга в сторону станции метро Central, выкрикивая лозунги про необходимость отделения Гонконга от Китая. Также выкрикивались оскорбления в сторону полицейских нарядов, сопровождавших толпу, но не предпринимавших агрессивных действий.

Однако по дороге к станции метро молодчики кидали бутылки и камни в витрины заведений, а также пинали светофоры, урны и автомобили. Не все заведения успели закрыть витрины металлическими жалюзи и корреспондент ФАН выслушал перепалку между вандалами и хозяином небольшой лавочки, торгующей горячими обедами. Хозяин уверял погромщиков, что он никогда не поддерживал материковый Китай, но ему не верили, потому что у него в меню названия блюд были подписаны на нескольких языках, включая путунхуа, который распространен в Китае, а не в Гонконге. В результате в заведении разбили витрину и опрокинули прилавок.

Кроме того, была атакована машина «Скорой помощи», которая, впрочем, не успела получить серьезных повреждений, потому что быстро уехала. Досталось двум полицейским машинам и одному автобусу, а также частной машине, в которой за рулем сидела женщина. Этой машине бутылкой разбили лобовое стекло и ногами помяли багажник.

Полиция вмешалась только через полчаса, когда на место событий прибыло несколько автобусов с подкреплением. Тогда молодчики разбежались.

Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых жителей Гонконга другим странам, включая материковый Китай. Законопроект был отозван, но после этого к требованиям протестующих быстро добавилось еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.