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Опубликовано видео с места стрельбы на Лондонском мосту

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Опубликовано видео с места стрельбы на Лондонском мосту

Лондон, 29 ноября. Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту в столице Великобритании. В настоящее время на место происшествия прибыли полицейские. 

По данным «Би-би-си», преступники сделали несколько выстрелов в мужчину. Данные о состоянии пострадавшего уточняются. Один из очевидцев в микроблоге в Twitter написал, что стражи порядка никого даже близко не подпускают к переправе. 

«Полиция кричит, чтобы все ушли. Настоящая паника в Лондоне», — поделился мужчина.

Сейчас мост перекрыт правоохранителями. Представители Скотленд-Ярда в комментарии ТАСС подтвердили информацию о стрельбе.

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