Опубликовано видео с места стрельбы на Лондонском мосту

Лондон, 29 ноября. Неизвестные устроили стрельбу на Лондонском мосту в столице Великобритании. В настоящее время на место происшествия прибыли полицейские.

По данным «Би-би-си», преступники сделали несколько выстрелов в мужчину. Данные о состоянии пострадавшего уточняются. Один из очевидцев в микроблоге в Twitter написал, что стражи порядка никого даже близко не подпускают к переправе.

«Полиция кричит, чтобы все ушли. Настоящая паника в Лондоне», — поделился мужчина.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za