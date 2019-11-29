Сирия, 29 ноября. Сотрудники ЦПВС РФ организовали доставку гумпомощи в населенный пункт Бустан аль-Каср в Алеппо. Военные самолеты коалиции США были замечены над Дейр-эз-Зором. Курдские радикалы подозреваются в организации нового взрыва в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции «ан-Нусры»*** недалеко от границы между Идлибом и Латакией.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под ударом армии САР в Восточном Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации нового взрыва в городе Африн в Алеппо; возобновили незаконные аресты гражданских лиц в Ракке.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают атаковать позиции курдских боевиков к западу от Айн-Иссы в Ракке.

Международная коалиция: задействовала авиацию на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в городе Африн на северо-западе региона произошел еще один взрыв. Никакой информации о возможных жертвах случившегося пока не поступало. В его организации подозреваются члены курдских бандформирований, осуществляющих подпольную деятельность на занимаемых протурецкими силами территориях провинции. Накануне курдские радикалы обвинялись в причастности сразу к четырем взрывам, один из которых также прогремел в Африне. Напомним, ранее члены Отрядов народной самообороны (YPG) неоднократно брали на себя ответственность за теракты в зонах контроля союзников Турции.

Стало известно о новой гуманитарной акции, проведенной при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо. В соответствии с данными, предоставленными сотрудниками ЦПВС, гумпомощь в составе 350 продовольственных наборов общим весом почти в 2,5 тонны была доставлена в населенный пункт Бустан аль-Каср. Напомним, город полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в конце декабря 2016 года в ходе операции, направленной на освобождение административного центра региона и его окрестностей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает, что над восточными районами провинции, которые находятся в оккупации «Демократических сил Сирии»**** (SDF), состоялись боевые вылеты ВВС возглавляемой США международной коалиции. Более подробные сведения пока уточняются. Напомним, несколько часов назад поступали данные о том, что курдские боевики возобновили операцию, направленную на выявление и уничтожение подпольных ячеек «Исламского государства»1 в регионе, проведя рейды в населенных пунктах Аль-Бусейра, Шхиль и Дибан. Однако никаких положительных сведений о ее результатах все еще не поступало.

Провинция Идлиб

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) активизировала обстрелы позиций боевиков террористического объединения «Тахрир аш-Шам» в восточной части провинции. Как передает военный источник в Twitter (AleppoAMC), под огнем правительственных подразделений оказались места базирования исламистов недалеко от деревни Рас аль-Эйн.

В то же время продолжились перестрелки на западе Идлиба. Так, по информации медиапортала Step News Agency, правительственные войска обстреливают укрепления радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» на окраинах населенных пунктов Бдама и Шейх Идрис. Кроме того, разведывательные вылеты в данном районе осуществили российские ВКС.

Провинция Ракка

Не утихает вооруженное противостояние на линии разграничения сил курдских радикалов и протурецких бойцов. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что стороны продолжают обмениваться ударами к западу от города Айн-Исса.

Между тем поступили данные о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) возобновили незаконные аресты в Ракке. Так, агентство новостей Al Nour передает, что два человека были задержаны поблизости от административного центра провинции по обвинению в сотрудничестве с поддерживаемыми Турцией формированиями. Данных об их дальнейшей судьбе пока не поступало. Также стало известно об аресте одного из гражданских активистов по имени Мазен аль-Харами. По информации военного источника в сети Twitter (Raqqa_SL), он содержится под стражей уже на протяжении 25 дней, тогда как родственникам молодого человека было отказано в посещении и предоставлении сведений о его состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.